¿Por qué debes usar cubrebocas? Para evitar contagios y volver a la normalidad

El uso de cubrebocas en Guanajuato es obligatorio.

Tras el incremento de contagios y defunciones, se pide a la población usarlo.

El uso obligatorio ya quedó establecido como ley en Guanajuato.

León, Guanajuato.- El secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, exhortó a que se cumpla con el uso obligatorio de cubrebocas para evitar más contagios de COVID-19.

Recordó que su uso obligatorio ya quedó establecido como ley y el decreto en el que se incluye junto con otras medidas quedó publicado el pasado 10 de julio en el Periódico Oficial de Guanajuato por disposición del Comité Estatal para la Seguridad en Salud, órgano máximo sanitario en el territorio.

Ahora los 46 municipios de la entidad deben difundir y aplicar esta nueva norma para todos los habitantes y sus visitantes. Esta estrategia se suma para evitar la propagación comunitaria de la enfermedad entre los guanajuatenses, así como las personas que crucen o visiten el Estado”, dijo.

¿Qué medidas debes tomar para evitar contagios?

Agregó que entre las otras medidas que quedaron establecidas está la importancia de adoptar la etiqueta respiratoria y prácticas de higiene personal, como:

cubrirse la boca al toser

o estornudar con un pañuelo desechable y ángulo interno del brazo.

También:

no escupir y en caso de ser necesario utilizar un pañuelo desechable y tirarlo correctamente en la basura.

lavarse las manos

usar alcohol en gel en forma frecuente y

no tocarse la cara, ojos, nariz y boca.

abstenerse de saludos y reuniones que impliquen el contacto físico

mantener una distancia de al menos 1.5 metros entre personas en cualquier lugar.

Personal médico en Guanajuato arriesga sus vidas a diario

Reconoció con preocupación que no se ha detenido el incremento desproporcionado de casos persistiendo la transmisión comunitaria y las defunciones en aumento.

Así como el sobre trabajo de personal médico y de enfermería que tienen que lidiar con horas extras de trabajo, arriesgar su vida y la de sus familias para atender los casos que siguen llegando y no paran, porque hace falta más cuidado y prevención en nuestra sociedad”, subrayó.

Dijo que el gremio médico está preocupado por la saturación en hospitales y alertó que de seguir así no habrá camas, ni recursos, ni personal que alcance.

“Nuestros recursos no son infinitos, por ello hacemos un llamado a la sociedad a que se cuide, que use el cubrebocas y no salga de casa."

Salvaguarda tu vida y la de tu familia, recuerda que la vida de los médicos y sus familias también está en juego. Ellos arriesgan todo a cambio de tu salud, ¡vamos Guanajuato, usa cubrebocas!”.

