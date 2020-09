Por seguridad abren válvulas en presa El Palote; está al 89% de capacidad

León.- Las válvulas de seguridad en la presa de El Palote fueron abiertas ya que se encuentra a un 89% por ciento de su capacidad.

El embalse, que se localiza en el Parque Metropolitano de León, está recibiendo grandes volúmenes de agua de los escurrimientos de la sierra de Lobos y Comanja, al norte del municipio.

La presa luce todo su esplendor, gracias a que bordos, vallados y abrevaderos de la zona norte se encuentran ya a su máxima capacidad.

El director de Protección Civil, Crescencio Sánchez Abundiz, dijo que se están monitoreando los diversos vasos de captación, y vigilando para evitar que las personas se metan a nadar.

Exhortó a las personas a no cruzar arroyos cuando esté lloviendo, por las fuertes corrientes que bajan de la sierra, sobre todo en arroyos como el de Los Castillo, La Patiña, Alfaro, y Tajo de Santa Ana.

Lo recomendable es no meterse a las presas, no son albercas; en el fondo hay sedimentos, ramas, socavones, que pueden resultar fatales para quienes desafían las represas; en cuanto a los arroyos, no cruzar cuando llevan niveles altos, dado que la corriente puede arrastrar fácilmente un vehículo”, dijo Sánchez Abundiz.