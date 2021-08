León, Guanajuato.- Aunque no bastarán los tres años que le restan de administración al gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo prometió que buscarán un Plan B para abastecer de agua a León.

Durante la inauguración de la edición 85 de Sapica el Gobernador de Guanajuato aseguró que se dé o no el proyecto de la presa ‘El Zapotillo’ buscarán un nuevo plan para abastecer de agua a León.

No vamos a estar esperanzados, no enterramos El Zapotillo, no lo descartamos, pero tampoco nos vamos a aferrar a que sea la única opción. Siempre es mejor tener dos fuentes a no tener ninguna”, afirmó.