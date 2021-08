Pone director de Conagua otro cerrojo a El Zapotillo

León, Guanajuato.- El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Germán Martínez Santoyo, declaró este miércoles en una entrevista con Denise Maerker para Radio Fórmula, que, aun y cuando hay un Decreto Presidencial de 1995, no hay una obligación de darle agua a León si no se cuenta con la infraestructura.

“El acuerdo que tiene Guanajuato y Jalisco es cuando esté disponible la infraestructura, o sea que se tengan los 105 metros de altura de la cortina de la presa, en este momento sí sería válido el acuerdo”, expone el funcionario federal.

LEE TAMBIÉN: "El Zapotillo no es un capricho", insiste Diego Sinhue

La periodista le puntualizó que el tema no es la altura de la presa El Zapotillo sino el porcentaje de distribución que marca el decreto de reserva de río Verde.

“La infraestructura no está terminada, hay un acueducto que quedó suspendido, no en esta administración sino antes, si no existe no puede llegar el agua a León”, dijo el funcionario, que acompañó el sábado pasado al presidente AMLO al sitio de la presa en donde anunció que no se daría agua para León.

Anotó que Abengoa se retiró del proyecto y está en litigio con el Gobierno federal.

LEE TAMBIÉN: Plantea presa en Sierra de Lobos como alternativa para El Zapotillo

“No hay infraestructura, aunque se quisiera llevar agua a Guanajuato no existe… Con los volúmenes que podemos captar, sin inundar los tres poblados, se tendría que repartir el agua si existiese la infraestructura”.

El decreto vigente es de usos domésticos y público urbano, por un volumen anual de 504 millones 576 mil metros cúbicos, de los cuales 119 millones 837 mil metros cúbicos fueron designados para el estado de Guanajuato (24%) y 384 millones 739 mil metros cúbicos (76%) para el estado de Jalisco (ambos como volumen máximo).

LEE TAMBIÉN: Reitera Gobernador petición de audiencia con AMLO para discutir tema El Zapotillo

Es su responsabilidad: Sapal

El presidente del Consejo Directivo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal), Jorge Ramírez Hernández, respondió al funcionario lo siguiente:

“La responsabilidad del @GobiernoMX es dotar de esta infraestructura para realizar el trasvase del agua de la presa. De igual forma, es necesario insistir en que existe el Decreto Presidencial de 1995 donde se precisan las cantidades que León debe recibir cada año.

LEE TAMBIÉN: Ven viable aprovechar agua de la presa Solís para sustituir El Zapotillo

“Es derecho de cada leonés tener acceso a esa agua y responsabilidad de @conagua_mx proveer la infraestructura. Guanajuato ha cumplido con los compromisos derivados del proyecto El Zapotillo por lo que insistimos en una reunión formal con para resolver el tema a la brevedad”, dijo en Twitter.

AM

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos