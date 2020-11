Presentan marca Cortazar

Cortazar.- Con la finalidad de crear una identidad en los cortazarenses, fomentar el turismo, apoyar a los artesanos locales y dar a conocer todo lo que ofrece la ciudad, se realizó la presentación de la marca Cortazar, con el objetivo de que el municipio sea un pueblo con alma.

El evento fue en el Centro Cultural de la ciudad, donde estuvieron reunidos funcionarios estatales, integrantes del Ayuntamiento de Cortazar y representantes del sector turismo de Celaya.

En las palabras del alcalde Ariel Corona, esto se hace para crear y generar una identidad, explotar la gastronomía típica de la ciudad como lo son las gorditas de maíz quebrado, de Madero, el cerro del Culiacán y mucho más.

A veces no hay sentido de pertenencia, no está tan arraigado, y debemos sentirnos orgullosos de nuestras tradiciones, se están haciendo muchas cosas, como la construcción del puente Politécnico, con una inversión de más de 200 millones de pesos, hacemos esto para que la gente venga de todos lados, no solo de pasadita”, externó el Alcalde.