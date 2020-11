Prevé Gobierno del Estado gastar 89 mil millones para 2021

Guanajuato, Guanajuato.- El Gobierno del Estado proyecta un gasto por 89 mil 299 millones de pesos para 2021, siempre y cuando el Congreso local apruebe una solicitud de crédito por 5 mil millones de pesos.

De no ser así, el Presupuesto sería de 84 mil 299 millones de pesos, explicó el secretario de Finanzas, Inversión y Administración, Héctor Salgado Banda, después de la presentación formal del Paquete Fiscal al Congreso local.

Detalló que los recursos federales corresponden a 76 mil millones de pesos, esto es 4 mil 66 millones de pesos menos que el año anterior, aunque la disminución podrían alcanzar hasta 7 mil millones de pesos reales.

Para 2021 no se plantean cambios al marco tributario local, es decir, no se crearán impuestos, no se aumentarán las tasas vigentes. Lo anterior con el objetivo de abonar a la recuperación económica y al bienestar de las familias guanajuatenses", dijo.