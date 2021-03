Proponen aplicar a guardias privados examen de control y confianza

Guanajuato, Guanajuato.- De aprobarse la Ley de Seguridad Privada del Estado, los elementos que colaboran con empresas privadas tendrían que hacerse pruebas de control de confianza y quedar registrados en un padrón público, aseguró el presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones, Rolando Alcántar Rojas.

El legislador señaló que en la mesa de trabajo realizada para analizar la iniciativa se consideraron las demandas de la sociedad civil y también de las empresas que prestan este servicio. En el primer caso, la principal demanda es que las empresas den garantías de buenos servicios.

Que estén en padrón de elementos de seguridad privada, que tengan estos exámenes de control confianza, proporcional a lo que hacen, no son al nivel de un policía, pero es algo similar y que tengan todas las garantías para el cumplimiento de lo que están contratando”, dijo.

En el caso de las empresas, comentó que han solicitado el cumplimiento de los requisitos y sanciones para aquellos prestadores de servicios que no cumplan con ellos.

“De alguna manera la solicitud o el planteamiento que nos hacen es que en esta ley haya los dientes “suficientes” para que se pueda sancionar a aquellos que no cumplen cabalmente con las obligaciones”, subrayó.

Alcántar Rojas añadió que actualmente en la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, están establecidas algunas disposiciones relacionadas con las prestadoras de servicios de seguridad privada, pero recalcó que no existe un ordenamiento en el que se señalen obligaciones y consecuencias por incumplimiento.

El legislador dijo que actualmente en el padrón de la Secretaría de Seguridad Pública existe un padrón de 183 empresas, aunque el año pasado había 285 registradas.