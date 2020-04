Protesta personal del IMSS por falta de insumos en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se manifestaron dentro de las instalaciones argumentando que no se cuentan con los insumos necesarios para poder trabajar.

Temen que haya contagios por COVID-19 al no tener los instrumentos necesarios para su protección, ya que sin ellos no pueden estar seguros de que su salud no se vea afectada.

Los enfermeros y médicos del IMSS se plantaron en la entrada del edificio y argumentaban que presuntamente hay dos pacientes contagiados de coronavirus (Covid-19) dentro del hospital, a los cuales tienen aislados y temen porque la enfermedad se pueda propagar.

Además afirmaron que un médico del área de urgencias comenzaba a presentar síntomas de la enfermedad.

Hasta el momento el IMSS no ha informado sobre estas versiones que dio el personal médico.

HLL