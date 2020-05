Protestan trabajadores del IMSS Celaya por falta de equipo; afirman hay brote de Covid-19

Celaya.- La falta de equipo y medidas de prevención en el Hospital General del IMSS en Celaya provocó la manifestación de casi cien trabajadores la mañana del miércoles.

Simple y sencillamente te pedimos protección laboral, no es posible que detecten un caso de Covid y de manera inmediata no se lleven a los compañeros, con síntomas o no, si estoy en un error capacítenme, no puede ser que fallece un paciente y mis compañeros continúan en función”, aseguró una doctora en un video que se difundió en redes sociales.