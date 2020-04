¡Qué no te engañen! Fingen ser financiera y piden dinero por préstamos

León.- La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó sobre una supuesta empresa que hace uso fraudulento y suplantación del nombre de una entidad financiera en el estado de Guanajuato.

A través de un comunicado la Condusef dio a conocer del caso de una supuesta empresa que se hacen pasar por Sociedad Financiera Popular (SOFIPO), empresa debidamente registrada, quienes piden dinero antes de dar un crédito, por lo que alertaron a los ciudadanos quiénes pueden perder su dinero y quedarse sin el crédito que solicitaron.

La Condusef informó que este tipo de fraudes se ha convertido en una práctica recurrente entre empresas falsas.

Estas empresas se hacen pasar por entidades financieras y a través de diferentes medios como redes sociales, páginas de Internet falsas o anuncios en periódicos ofertan supuestos créditos a cambio de cantidades de dinero que deben pagarse por concepto de comisiones por apertura de fianza previo obtener el crédito.

Defraudados pierden hasta 100 mil pesos

Añadieron que las personas engañadas han pagado y perdido cantidades que van entre mil hasta 100 mil pesos, motivo por el que han recurrido al Ministerio Público para presentar la denuncia correspondiente.

Empresas reales también resultan afectadas

También informaron que Sociedad Financiera Popular (SOFIPO) está debidamente inscrita en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES), por lo que se denunció ante la Condusef el uso fraudulento y suplantación del nombre comercial de la empresa.

Incluso denunciaron el uso de sus datos fiscales o administrativos con los cuales defraudan a personas que buscan obtener un crédito "rápido y barato".

La Condusef explicó que estas empresas utilizan información como razón social, direcciones, teléfonos e imagen corporativa de las entidades financieras debidamente registradas para hacerse pasar por ellas y así defraudar a las personas.

Estas empresas ofertan créditos inmediatos y con pocos requisitos, pero solicitan anticipos de dinero en efectivo o mediante depósitos a cuentas bancarias,

También informaron que personas que laboran en estas empresas falsas se contactan vía telefónica o por redes sociales ofreciendo créditos con mensualidades de montos pequeños para hacerlo más atractivo; sin embargo, cuando gestionan el crédito y las personas defraudadas pagan el anticipo, ya no pueden localizarlos.

La Condusef también alertó a la población de que estas empresas falsas solicitan a sus víctimas información personal vía WhatsApp, Facebook o Messenger poniendo en riesgo sus datos personales.

Finalmente para evitar caer en éste tipo de trampas la Condusef recomienda asegurar que la institución o entidad financiera está registrada ante el SIPRES, no proporcionar dinero antes de entregar el crédito, no entregar documentos personales, no proporcionar datos personales por redes, no firmar ningún documento y verificar que las personas que contactan realmente laboren en la entidad financiera.

