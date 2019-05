Quieren impedir que exconductor de Televisa Mauricio Clark se presente en León

LEÓN.- Por su presunto discurso de odio y la homofobia, en redes sociales ha levantado polémica la conferencia que pretende dar Mauricio Clark el próximo 30 de mayo en el Parque de Innovación de la Universidad de La Salle Bajío.

A través de redes se dio a conocer una carta para recriminar al exconductor de Televisa presuntamente por su discurso en contra de la comunidad LGBTTTQ+ y con firmas evitar su presentación.

Por lo que nos parece injustificable que le sea rentado/prestado/facilitado un espacio perteneciente a la comunidad lasallista", señala la carta.

En la carta se retoma los dichos de Clark que asegura que una persona homosexual no nace, se hace.

Se los dice alguien que vivió y conoció el mundo gay a fondo y en todos los niveles socioeconómicos. La homosexualidad es una trampa", ha dicho Clark en otras ocasiones, señala el escrito dirigido a la comunidad Lasallista.

Acusa exconductor a colegios católicos

Ante la negativa de la comunidad gay de la conferencia, el exconductor de Televisa acusó a colegios católicos de tener miedo "de abrir los ojos y oídos".

Querida familia, aunque varios grupos opositores quieran callarnos y detenernos, aunque varios Colegios Católicos de la ciudad de León, Guanajuato, tengan miedo de abrir los ojos y oídos, ahí estaremos, primero Dios, el 30 de Mayo", publicó Clark en Twitter.

En Twitter, reiteró que durante 20 años conoció el mundo gay a fondo.

Cuando inicias en el mundo homosexual todo es meloso, romántico y amoroso, pero conforme vas avanzando comienza un mundo que nada tiene que ver con el que iniciaste", aseguró el exconductor de televisión.

Al final de la carta, se pide firmar a nombre de la comunidad Lasallista o como parte de la comunidad leonesa en general. En este enlace puedes encontrar el documento: Posicionamiento respecto a visita de Mauricio Clark a León.

En una reciente entrevista con el Burro Van Rankin, Mauricio Clark contó toda su historia de vida, desde su familia, su carrera, su adicción a las drogas y su vida en el cristianismo.

Carta Íntegra

POSICIONAMIENTO RESPECTO A LA VISITA DE MAURICIO CLARK AL PARQUE DE INNOVACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJÍO

Al las 16:53 horas del día 23.05.2019 son 1886 personas que han suscrito.

Dirigido a la

Comunidad Lasallista

Parque de Innovación

Universidad De La Salle Bajío

Las personas que suscribimos, rechazamos en toda forma que Mauricio Clark tenga un espacio de conferencia en el Parque de Innovación de la Universidad De La Salle Bajío el próximo 30 de mayo del 2019.

Mauricio Clark es una persona que a partir de redes sociales, conferencias y distintos espacios ha dejado muy en claro su discurso de odio y homofobia en contra de la comunidad LGBTTTQ+, por lo que nos parece injustificable que le sea rentado/prestado/facilitado un espacio perteneciente a la comunidad lasallista.

Atendiendo a nuestros valores de fe, fraternidad y servicio, como personas que pertenecen o pertenecimos a la comunidad Lasallista, estamos completamente seguras que las acciones de Mauricio Clark atentan contra la fraternidad, coartando las libertades de identidad de género y orientación sexual de las personas mediante discursos de discriminación y que además ponen en riesgo a la comunidad LGBTTTQ+ al promover la reversión de la orientación sexual, ya que ha afirmado públicamente “Digan lo que digan con plena conciencia grito a los cuatro vientos aunque la gran mayoría exprese con contrario: El homosexual no nace, se hace. Se los dice alguien que vivió y conoció el mundo gay a fondo y en todos los niveles socioeconómicos. La homosexualidad es una trampa”

Expresamente el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en el boletín “LAS “TERAPIAS DE CONVERSIÓN”, UNA FORMA DE VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN POR MOTIVOS DE ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO”, es dable afirmar que existe un consenso internacional, tanto científico como de los máximos organismos de protección de derechos humanos que llevan a concluir que las denominadas “terapias de conversión” parten de supuestos científicamente falsos, consistentes en: 1) La posibilidad de que la orientación sexual puede ser modificada por terceras personas; y, 2) La consideración de que las orientaciones sexuales no normativas, tal como la homosexualidad, constituyen una patología o enfermedad susceptible de ser “curada”. En consecuencia, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación concluye que dichas “terapias” trasgreden los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la salud, a la integridad personal y a la igualdad y no discriminación; además de que son fáctica y potencialmente dañinas al desconocer la diversidad sexual y estigmatizar la homosexualidad, contribuyendo a la persistencia de la homofobia.

Asimismo, la Comisión Interamericana ha recibido información que señala que la violencia contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI) se ve reforzada por la diseminación de “discurso de odio” dirigido a esta comunidad en distintos contextos, incluyendo en debates públicos, manifestaciones en contra de eventos organizados por personas LGBTI, como las marchas del orgullo, así como a través de medios de comunicación y en Internet. Si bien es necesario estudiar este fenómeno con mayor profundidad, la evidencia demuestra que cuando ocurren crímenes contra las personas LGBTI, con frecuencia están precedidos de un contexto de elevada deshumanización y discriminación

Es preocupante que espacios académicos, donde se debe de promover el respeto y tolerancia, se faciliten a personas que promueven la discriminación en contra de las personas gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, y toda la comunidad LGBTTTQ+. Especialmente considerando que la Universidad De La Salle Bajío ha tenido recientemente eventos en los cuales promueve el respeto a la diversidad sexual y de género, como en el pasado Cortocinema 2018: Festival de Cine Universitario donde se expuso una muestra del Festival DiversÁnima, festival de cortometrajes animados en pro de la diversidad sexual. A esto podemos agregar que en efecto, Gloria Careaga, investigadora del Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) de la UNAM, declaró que México es la segunda nación con mayor índice de crímenes por homofobia, sólo superada por Brasil.

La Comisión y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión insiste en que para combatir efectivamente el discurso de odio se requiere un enfoque comprensivo y sostenido que vaya más allá de las medidas legales y que incluya la adopción de mecanismos preventivos y educativos. Como lo ha señalado la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, este tipo de medidas apuntan a la raíz cultural de la discriminación sistemática, y como tales, pueden constituirse en instrumentos valiosos para identificar y refutar el discurso de odio y alentar al desarrollo de una sociedad basada en los principios de diversidad, pluralismo y tolerancia. En este contexto, los mecanismos preventivos podrían incluir: educación para promover la comprensión y combatir los estereotipos negativos y la discriminación contra las personas LGBTI, incluyendo programas dirigidos a niños y niñas en edad escolar así como campañas informativas; capacitar a los agentes encargados de hacer cumplir la ley y a los operadores de justicia respecto de la prohibición del discurso de odio y la incitación a la violencia; y recolección y análisis de datos estadísticos respecto de la libertad de expresión y el discurso de odio.

Por lo anteriormente expuesto es que no aceptamos que este tipo de discursos se reproduzcan en el Parque de Innovación de nuestra universidad, un espacio que presupone libertad, paz y cultura de no violencia. Atenta contra los Derechos Humanos y son contrarios a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Quienes suscribimos este posicionamiento, solicitamos a las autoridades universitarias no permitan la presentación de la conferencia.

