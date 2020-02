Quitando asesinatos, Guanajuato está al nivel que Yucatán.- Diego

Silao, Guanajuato.- La riqueza de Guanajuato, sus carreteras y su industria, además de el robo de combustible, son las causas de los niveles de violencia que tiene el Estado y que están ausentes en otras entidades como Yucatán, justificó el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Esto luego de que AM publicara un reportaje sobre cómo en Yucatán es que se vive en paz, pues tienen bajos niveles de delitos, entre ellos el homicidio doloso.

“Tenemos un municipio que se llama Xichú que no tiene homicidios desde hace mucho, si lo comparas con León no puedes, es comparar peras con manzanas. No tiene Yucatán ni el crecimiento, ni la economía, ni las empresas que tiene Guanajuato, ni pasan dos vías del tren, ni dos carreteras federales, ¿por qué mejor no comparan Islandia con Guanajuato?, también se puede y ver las diferencias”, expresó Rodríguez Vallejo al respecto.

Y se dijo seguro de que quitando el rubro de homicidio doloso, en todos los demás delitos, Guanajuato está a los mismos niveles de Yucatán, por debajo de la media nacional.

“Creo que es importante decir que hace un año había poblados donde no podíamos entrar, hace un año nos cerraban carreteras quemando vehículos, teníamos un gran número de personas secuestradas, estaban extorsionando negocios, algunos se cerraban, eso ha ido disminuyendo”, añadió.

Explicando que en el tema de homicidios dolosos, puntualizó que es el huachicol lo que lo sigue provocando.

Se sigue dando, hoy en la mañana nos reportaron dos tomas, cisternas enterradas, es un tema que la Federación está revisando, mientras exista robo de combustible, rutas de trasiego para el norte, seguirá habiendo el problema”, apuntó.

Hijos de policías en el Tec

Al cuestionarle sobre los beneficios que se dan a los elementos de Seguridad Pública, el Gobernador aseguró también que al igual que en Yucatán, se beca a sus hijos hasta la Universidad, incluso en instituciones de alto costo como el Tec de Monterrey.

Somos la Policía Estatal mejor pagada de México, les pagamos 24 mil 400, somos la segunda más confiable, después de la de Yucatán, y hemos reinvertido mil 500 millones de pesos del año pasado para seguridad pública”, indicó.

Y concluyó que es la coordinación entre los diferentes órdenes de Gobierno, así como el seguirle invirtiendo a las instituciones, lo que podrá vencer la violencia en la entidad.

