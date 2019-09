Realizan mega simulacro y festejan a Protección Civil

Irapuato , Gto.- En distintos puntos de Irapuato se llevó a cabo el Mega Simulacro por los sismos de 1985 y 2017 ocurridos en la Ciudad de México, ejercicio en el que elementos de Protección Civil evaluaron la respuesta de los participantes.

El director de Protección Civil, Juan Segoviano Tovar, estuvo presente en el simulacro del Centro de Gobierno, en donde algunos funcionarios públicos y ciudadanos, no quisieron participar en la actividad.

Señaló que este año, se enfocaron a evaluar la aplicación del protocolo sísmico en el que se ha capacitado a los ciudadanos, y aunque algunos no quisieron participar, dijo que se notó un avance, y que muchos de ellos realizaron la actividad con seriedad y profesionalismo.

“Nuestro protocolo indica para ellos (que no participaron), que se les da como atrapados, hay algunos que no pueden salir, que no quieren salir o por su trabajo no pudieron, en nuestro simulacro se les considera como personas desaparecidas o atrapadas”, dijo Segoviano Tovar.