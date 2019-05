¿Recorte de Ford afectará planta de Irapuato?

Irapuato.- El alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez señaló desconocer si habrá recorte de personal en la planta de Ford, ubicada en Castro del Río, sin embargo, indicó que en Irapuato existe sobreoferta de empleo y podrían ofrecer nuevas alternativas a empleados que sean despedidos.

El pasado lunes, la empresa automotriz anunció un recorte mundial de 7 mil trabajadores, de los cuales 700 son de empresas que se encuentran instaladas en México, Estados Unidos y Canadá.

No hemos tenido ninguna información, vi ese dato pero no, no nos han dicho nada, ojalá que no se de, la verdad es que las empresas están requiriendo de personal, incluso se hizo una feria de empleo donde se está pidiendo una buena cantidad de empleados”, dijo.