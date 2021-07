León, Guanajuato.- Ante el incremento de los contagios de COVID en Guanajuato, los padres de familia no tienen la autoridad de decir sí o no al próximo regreso a clases presenciales programado para el 30 de agosto.

Así lo afirmó Teresa Castellanos Vázquez, presidenta estatal de la Unión Nacional de Padres de Familia en Guanajuato, quien adelantó que la siguiente semana ella y algunos padres de familia se reunirán con el secretario de Educación, Jorge Enrique Hernández Meza, para manifestar sus inquietudes respecto al retorno a las aulas.

“Me preguntaban qué decimos en la Unión sobre el regreso, pero como padres de familia no tenemos la autoridad de decir sí o no regresemos, podemos manifestar nuestras inquietudes, pero no nos toca decir que ya abran las escuelas cuando no sabemos qué información tiene la Secretaría de Salud”, señaló.

Pilotaje aumentó confianza

Por otro lado, Teresa Castellanos Vázquez consideró que la prueba piloto del regreso a clases presenciales que se realizó en Guanajuato sirvió para dar un poco más de certeza a los padres de familia respecto a los protocolos en las escuelas.

“Esta postura encontrada sigue porque a pesar de que están creciendo los contagios de COVID, también vemos como la aceptación de un regreso, no sé si es el resultado de más de un año sin clases o es el resultado de la prueba piloto porque en Guanajuato funcionó para dar más certeza a muchos padres de familia.

“¿Hay incertidumbre todavía?, claro, también hay incertidumbre del cómo y el funcionamiento de un regreso a las escuelas, en el sentido de que hay aumento de contagios y de cómo se van a manejar estos protocolos y nos preguntamos si hay alguna otra alternativa para los papás que no quieran regresar”, declaró.

Teresa Castellanos Vázquez dijo que esta confianza de los padres se vio reflejada conforme avanzó la prueba piloto, debido a que el 11 de mayo inició con 71 escuelas y el 8 de julio cerró con mil 790 y con la participación de 61 mil 110 alumnos, “eso refleja la confianza de los padres de familia en las instituciones educativas”, concluyó.

AM