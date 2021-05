León, Guanajuato.- El regreso a clases fue un contraste de emociones para los estudiantes, sobre todo para los más pequeños; la felicidad de volver a ver a sus amigos y jugar con ellos en el recreo se contrapuso con el inconveniente de tener que apegarse a las medidas de la nueva normalidad.

Daniela y su mamá Maribel llegaron un poco tarde a la escuela Fundación Pro Niño Leonés, pero habían avisado antes a la maestra Josefina.

“¿A poco no la reconoce maestra?”, preguntó Maribel mientras se acercaba con Daniela a la puerta del salón de clases. “¡Ay!, discúlpame, no te reconocí con el cubrebocas, y además creciste”, le dijo la maestra Josefina.

La maestra Josefina de la escuela Fundación Pro Niño Leonés recibe a Daniela, acompañada de su mamá. Foto: José Antonio Castro Murillo

Daniela miró fijamente a la maestra, entrelazó los dedos de sus manos y los movió como frotándose, al tiempo que se balanceaba de un lado a otro con una expresión de felicidad.

“Sin abrazos, acuérdate”, le dijo su mamá, tras lo cual Daniela soltó una risa de frustración y felicidad; a duras penas pudo aguantar el impulso de abrazar a su maestra.

Aunque fue frustrante para Daniela, al menos por fin regresó a su salón que tanto añoraba y que pensó que no volvería a pisar, platicó su madre.

“A cada rato me preguntaba: ‘mamá, ¿cuándo vamos a regresar?’, o ‘¿mamá, ya no vamos a volver a ir al salón?’, y pues ya me tocaba explicar cómo estaba esto”.

Para la maestra Josefina la satisfacción de regresar a la escuela es casi equiparable a la de los pequeños; ella hizo toda una carrera en la guardería del IMSS y tras jubilarse, se quiso “sacar la espinita” de dar clases a niños de primaria o secundaria, y entró como docente en el Inaeba.

Los pequeños se mantienen en filas para salir por alimentos o a sus actividades de activación física. Foto: José Antonio Castro Murillo

El salón que está a su cargo es de niños que se están regularizando para pasar a secundaria.

“Para ellos es muy importante que estemos en contacto y aquí en clase, pero eso me da mucho gusto que ya nos seguiremos viendo.

Mientras la maestra veía a algunos de los estudiantes comiendo su almuerzo, dejando un lugar entre cada uno, recordó: “No es fácil para ellos, son muy hiperactivos, llenos de energía, y adaptarse a lo del cubrebocas y no abrazarse o así, pues es difícil, pero están contentos”.