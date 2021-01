Regularizan horarios de transporte público en Irapuato

Irapuato.- Las rutas y horarios en el transporte público en Irapuato ya se regularizaron, aunque la movilidad permanece a un 45%, señaló el representante de los transportistas, Ramón García Troncoso.

Para evitar aglomeraciones en las unidades, ante la permanencia del Semáforo Rojo por la enfermedad COVID-19, los transportistas mantienen frecuencias monitoreadas, saliendo cada 11, 12, 13, 15 y hasta 20 minutos, dependiendo de la movilidad de cada zona del municipio.

Consideró que es beneficioso, tanto para el usuario como para el transportista, que ya no se limite el transporte público en la ciudad, pues así pueden asegurar que no se den aglomeraciones en las rutas y que los pasajeros no vayan parados.

García Troncoso indicó que a partir del mes de marzo, bajó un 77.5% la movilidad y el uso de transporte público por las restricciones sanitarias, e indicó que al momento, la movilidad es del 45%.

Aún nos falta por recuperar un 55%, andamos en una movilidad del 45 al 47%, hay días normales y días que se vuelve a bajar, pero entendemos y comprendemos la situación, y gracias a Dios hemos podido subsistir, no hay para más, más que para subsistir y mantener las unidades en buenas condiciones”, indicó.

Asimismo, el representante de los concesionarios indicó que la mejora de la movilidad dependerá completamente del avance de la pandemia, pues mientras no haya cambios en el semáforo de reactivación económica, no se recuperará la situación normal del transporte.

Agregó que podrían pasar más 2 años para recuperar la movilidad que se tenía en el transporte público antes de la pandemia.

Hace falta que los contagios bajen, que se reactiven los trabajos, las escuelas, mientras no se reactiven todos los comercios, las empresas y los estudiantes, difícilmente se reactivará”, puntualizó.

