Reportan buenas ventas en Feria del Alfeñique de Irapuato

Irapuato.- A pesar de comenzar a vender una semana después de lo previsto, los comerciantes instalados en la Feria del Alfeñique estiman que las ventas fueron lo que esperaban.

La señora Lidia Hernández comentó que les beneficio que el gobierno municipal los dejará instalarse, pues viven de las ventas de temporal, por lo que tienen que ahorrar y el dinero que tenían guardado ya se les estaba terminando.

Nos fue bien, esperábamos que no hubiera venta, pero bendito sea Dios, si hubo ventas (...) nos llegó a beneficiar, pues estuvimos desde febrero sin trabajar, todas las temporadas las trabajamos, pero con esto nos repusimos poquito”, dijo.

La comerciante contó que durante todo el año fabrican alfeñiques, por lo que pensaban que perdería lo invertido.

Resaltó que a pesar de la pandemia del Covid-19, sus ganancias fueron iguales a las del año pasado.

Informó que el 4 de noviembre es el último día en el que estarán, por lo que esperan que puedan tener un poco más de ventas en los días que les restan.

Por su parte, el señor Felipe Rocha Pulido, quien también vende alfeñiques, coincidió en que le fue muy bien en ventas, a pesar de que temían que no acudieran los ciudadanos.

Esto nos ayudó a nuestra economía, duramos mucho tiempo sin trabajar, si nos fue muy bien, no nos podemos quejar (...) hubo venta, no lo que realmente esperamos, porque faltó lo de las escuelas que hacen sus altares, pero no nos podemos quejar”, dijo.