Reprochan colocación de postes en banquetas de bulevar Torres Landa

Irapuato.- A través de redes sociales, ciudadanos y profesionistas reprocharon que se hayan colocado postes de alumbrado en medio de las banquetas y junto a rampas para personas con discapacidad en el bulevar Torres Landa, donde se lleva a cabo la obra de rehabilitación del Segundo Cinturón Vial.

AM hizo un recorrido por la zona y pudo constatar que los postes de CFE están colocados en medio de las banquetas y que hay zonas en donde, por los letreros de tiendas comerciales, no hay un espacio libre para que los peatones circulen.

Una de las quejas fue del expresidente del Colegio de Ingenieros Civiles, Juan Carlos Briseño Martínez, quien publicó fotos y videos de las condiciones en las que se encuentran las banquetas, durante las obras a cargo de la empresa VISE.

Son obras de mala calidad y fuera de norma, peor aún en el proyecto del segundo cinturón vial se especifica un ancho mínimo de 1.50 metros en banqueta, lo cual no se cumple; me queda claro que lo que se dice de la accesibilidad universal es solo de dientes para afuera, a las instancias municipales poco o nada les importa el bienestar de la ciudadanía”, destacó.

Briseño Martínez enfatizó que este tipo de situaciones es una constante en las obras públicas del Municipio, pues sucedió lo mismo en la calle que construyeron junto al Río Silao, para desfogar el tráfico de la zona.

Hacen obras de mala calidad, mal planeadas y que dificultan el acceso, lo hacen pensando sólo en los vehículos, no debe ser así, deben pensar en el peatón, en la persona con discapacidad motriz, con discapacidad visual, hay mucha normatividad vigente que no cumplen y no acatan”, enfatizó.