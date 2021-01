Reprueba Gobernador Diego Sinhue vacunar contra COVID a Servidores de la Nación

León, Guanajuato.- El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo reprobó que el Gobierno Federal este aplicando la vacuna anti Covid a los Servidores de la Nación antes que al personal médico y de enfermería que laboran en los hospitales.

El mandatario estatal hizo un llamado a la Federación para que ningún servidor público sea inmunizado antes de que la totalidad de los médicos y el personal de Salud haya recibido la vacuna.

Yo creo que no se vale y es importante lo he dicho que hay que apoyar a nuestros médicos de todas las instituciones, del IMSS, ISSSTE, Sedena, Pemex, Secretaría de Salud en el Estado, los que están en las áreas Covid tienen que ser vacunados primero antes que los servidores de la nación, antes que a la Guardia Nacional, antes que a cualquier otro, tienen que vacunar a los médicos, a las enfermeras, a los internistas, a los camilleros, a los de limpieza también, abogo mucho por los de limpieza porque son personas que deben ingresar a las áreas Covid y están en el mismo riesgo que los doctores y también ellos aunque no son médicos son personal que ingresa a las áreas Covid", dijo Rodríguez Vallejo.