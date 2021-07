Capacitan a restaurantes de Irapuato en manejo de residuos

Irapuato, Guanajuato.- Para tener un correcto manejo de residuos de los restaurantes, los integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) tendrán una capacitación sobre el tema en el mes de agosto, informó Miguel Hernández Roque, presidente de la cámara.

Comentó que la capacitación la tendrán por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT), pues aunque tuvieron la invitación en la primera capacitación, no tuvieron la oportunidad de asistir por temas de agenda.

No fue por la dinámica de no convocatoria, sino más por la cuestión de tiempos que estaba muy reducidos los tiempos, entonces la mayoría de los agremiados no estaba en la posibilidad de tomarlo y fue por ese motivo”, dijo.