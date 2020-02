SEG en León analiza sumarse a #UnDíaSinNosotras

leLeón, Guanajuato.- La delegación de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) en León analiza si es viable y las implicaciones que tendría el que falten a trabajar 9 mil 125 maestras el próximo 9 de marzo como parte del paro de labores #UnDíaSinNosotras.

Al cuestionar al delegado de la SEG en León, Fernando Trujillo Jiménez si la delegación se unirá a dicho movimiento, afirmó que esperara la postura del Gobierno del Estado a través de la titular de la Secretaría de Educación de Guanajuato, Yoloxóchitl Bustamante Díez.

"Estaremos atentos en ser muy positivos sobre las disposiciones que se tomen, nosotros hasta el día de hoy pues nos mantenemos en tener la escuela salvaguardando la postura que se formalice desde el Gobierno del Estado a través de la titular de la Secretaría de Educación de Guanajuato.

El 51% de la plantilla de docentes son mujeres, prefiero que nos reservemos por las implicaciones que tiene como las madres de familia que trabajan y que también por decisión propia quieran laborar y a ello están nuestros niños y la atención que les tenemos que ofrecer", señaló.

En caso de que la delegación de la SEG en León no se sume a dicho movimiento nacional y que alguna maestra decida lo contrario al no presentarse a trabajar, Trujillo Jiménez no informó si se le descontará el día, pues reiteró que es necesario esperar la postura de la SEG y las implicaciones que esto tendría en la educación de los menores.

Hay que analizarlo, ya desde oficina central compartí con la Secretaria de Educación la necesidad de analizar el tema, definitivamente apoyamos la moción de nuestro Gobernador donde estamos apoyando a las mujeres pero, vamos a esperar las implicaciones porque nosotros trabajamos con menores de edad", subrayó.

El funcionario estatal, aseguró que hasta el momento no hay reacciones por parte de las maestras respecto al tema ya que la iniciativa de este movimiento surgió a finales de la semana pasada, sin embargo dijo que se realizará un monitoreo para saber cuál es el sentir de las maestras.

Más de 9 mil maestras en León

En León, según datos de la delegación de la SEG la plantilla laboral de docentes de educación básica está conformada por 13 mil 554 maestros, de los cuales 9 mil 125 son mujeres.

El movimiento nacional nombrado: "Un día sin nosotras" consiste en que el próximo 9 de marzo que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, ninguna mujer participe en actividades cotidianas.

El pasado 21 de febrero, a través de sus redes sociales, el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez hizo público su apoyo a las mujeres del Estado que trabajen en su gobierno y que decidan no ir a trabajar el lunes 9 de marzo.

