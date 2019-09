Se defiende Alcaldesa de Salamanca, pero guarda datos

León.- Arropada por legisladoras y el Comité Estatal de Morena la alcaldesa de Salamanca, Beatriz Hernández Cruz, defendió la legalidad de la compra directa de luminarias por $36 millones, pero sin revelar el domicilio de localización de la proveedora ni el contrato de arrendamiento de su camioneta blindada.

En conferencia de prensa celebrada en la casa de enlace de la senadora Malú Mícher Camarena, en León, la Presidenta Municipal salió a defender su argumento de que por cuestiones de seguridad era urgente y además legal exceptuar una licitación pública nacional y asignar directamente el contrato.

Recibimos el municipio con una grave crisis de inseguridad y a oscuras”, apuntó.

Heredó deuda millonaria

Explicó que heredó una deuda de 42.8 millones de pesos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la advertencia de un corte del suministro de la energía eléctrica en todo el municipio.

Presumió que se acordó con la CFE pagar $12 millones en diez meses con el compromiso de renovar las 22 mil luminarias a tipo led (que sólo había en 4 mil de las 26 mil) y así generar ahorros. Anotó que pasaron de pagar 10.9 millones de Derecho de Alumbrado Público en marzo a sólo 3.8 mdp en junio.

En marzo Salamanca se colocó en los peores niveles de violencia, y recordó la masacre de 16 personas en el bar La Playa, entre ellos personas sin ningún antecedente criminal, y eso aceleró la compra.

Diez propuestas

“Siempre le he pedido al Gobierno del Estado que cumpla con lo que marca Constitución en cuanto a que nos otorgue la seguridad, tengo Mando Único, no tengo Policía Municipal, estamos a punto de que salgan nuestros primeros elementos, estamos trabajando en ello, no estoy sentada”, anotó.

Se le preguntó ¿si ha recibido amenazas del crimen?: “Yo preferiría dejarlo así”, contestó.

Luego dijo que había 10 propuestas y la de esa empresa fue la mejor (pero no relevó las otras nueve).

Le pedí a Contraloría Municipal que hiciera una investigación de todo el proceso de adjudicación directa. La decisión (de no licitar) fue por la urgencia o nos quedábamos sin luz”, insistió.

La empresa no localizada

Las 22 mil luminarias se compraron y las instaló la empresa Soluciones Móviles Hidalgo cuyo domicilio señalado en el contrato es uno en Santa María Chiconautla, Ecatepec, Estado de México. Un reportero de “El Salmantino” acudió a esa dirección y encontró una casa con letrero de “se vende”.

En el Registro Público del Comercio aparecen dos dueñas de SMH, Claudia Ruth Jiménez Vázquez, con domicilio en Minera de la Reforma, en Hidalgo; y Antonio Vázquez Uribe, en la dirección de Ecatepec. AM buscó a Claudia en esa dirección, a unas cuadras se ubica un local de teléfonos celulares en la que supuestamente la que se dice dueña atiende como despachadora, pero no dio la cara.

A la Alcaldesa se le preguntó en qué domicilio se puede contactar al representante de la empresa: “No te lo puedo decir porque yo no verifico domicilios, el domicilio está en el expediente, eso es una situación de la empresa que no te podría contestar yo, quien verifica los domicilios es Hacienda”.

Luminarias tienen dos años de garantía

La empresa reúne todos los requisitos, la empresa cumplió puntualmente con cada luminaria, por eso pedí a Contraloría revisar todo el proceso, pero yo no te voy a contestar ni quiénes son los socios, dónde está la empresa, no algo que me corresponda, con que me hay cumplido con la instalación”, dijo.

Beatriz Hernández sostuvo que “no hay un desvío de recursos ni daño patrimonial”.

Sobre el por qué son distintos tipos de luminarias las instaladas y cómo acredita que cumplen las certificaciones requeridas, sólo dijo que CFE aceptó su instalación y que tienen dos años de garantía.

También se le preguntó la experiencia de dicha empresa en materia de alumbrado público (pues si bien se constituyó en 2013 como distribuidora de celulares, días antes del contrato agregó a su giro la venta de luminarias) a lo que dijo “no te lo puedo contestar porque no es mi función revisar esa situación, pero ahí está el alumbrado público, las 22 mil luminarias colocadas y Salamanca está iluminado”.

Camioneta, la reserva

Al cuestionarle sobre el supuesto contrato de arrendamiento que se tiene por la camioneta blindada que recibió un mes después de firmar el contrato, y cuya factura original de compra es de Soluciones Móviles Hidalgo, no quiso responder nada argumentando que es información reservada por seguridad.

“Es mi seguridad personal, que tú no estás en mis zapatos”, respondió a otra reportera que insistió.

La Alcaldesa presentó una gráfica donde presumía que compró las luminarias a un costo más bajo que otros municipios como Celaya, León, San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo, al mismo tiempo que las representantes de Morena que la acompañaron mostraban una cartulina con el mismo comparativo.

“Y sin moches”, sostuvo Hernández Cruz.

“Yo no tengo ningún problema, puede ir la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), el Congreso, Transparencia, pueden ir quien sea a revisar sin ningún problema”, anotó la Alcaldesa.

A la Alcaldesa de Salamanca la acompañaron legisladoras y el Comité Estatal de Morena. Foto: José Antonio Castro Murillo.

En la conferencia la acompañaron las senadoras Malú Mícher y Antares Vázquez; las diputadas locales María del Carmen Vaca y Josefina Salas; y la dirigente estatal de Morena, Alma Alcaraz Hernández.

Acusa transas

La Presidenta Municipal señaló que donde sí encontró indicios de corrupción fue en los contratos de la anterior administración que encabezó el panista Antonio Arredondo Muñoz, y citó el caso de la compra de 250 luminarias a más de 5 mil pesos “y que nunca llegaron, que ni siquiera entraron al almacén, ni siquiera está el contrato firmado por el Tesorero, esto es lo que les debe de importar”.

Y luego habló de otros dos contratos por casi 20 millones para un drenaje que no se construyó.

No es sencillo cuando encuentras un Municipio sumido en la corrupción, en la deuda de más de 250 millones, en los hoyos, en los malos manejos, y tratar de levantar donde parecía cayó una bomba”.

Anotó que ya presentó 12 denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción.