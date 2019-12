Se reduce interés de estudiantes por hacer su servicio social en el Inaeba

Irapuato.- Al no tener que cumplir con reglas de operación, estudiantes de nivel medio superior que este año recibieron becas “Benito Juárez” de Gobierno Federal, no apoyaron las acciones del Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos (Inaeba), señaló la directora, Esther Angélica Medina Rivero.

Comentó que el recurso que destina la Federación a Inaeba se convierte en becas, monto que este año fue de 33.4 millones de pesos para 13 mil becarios, recurso que es aplicado por la asociación Guanajuato sin Rezago A.C.

La directora de Inaeba refirió que del monto total de becas otorgadas, el 12% eran para estudiantes de nivel medio superior, quienes fungían como asesores en beneficio de personas sus comunidades, a cambio de una beca de entre mil a 3 mil pesos.

Dijo que llegaron a tener como asesores entre 400 y 600 estudiantes de preparatoria cada año, los cuales este 2019 no quisieron dar su servicio con la institución.

Tristemente tuvimos muy poco impacto con educación media superior (...) lamentablemente este año no tuvimos respuesta, a razón de que estos jóvenes reciben una beca Benito Juárez y que lamentablemente no les interesa apoyar este proyecto”

Medina Rivero dijo que el recurso de la beca federal que reciben estudiantes de quinto y sexto semestre de preparatoria no les obliga a realizar acciones sociales en favor de sus comunidades, y ya que recibirlo no requiere ningún esfuerzo, no les interesa dar apoyo a Inaeba.

Ya no les interesa apoyarnos, entonces perdimos mucha capacidad, en que ahora nuestros jóvenes fueran y nos apoyaran en esta tarea, por lo cual tenemos que seguir insistiendo en que todo lo que reciben es de los impuestos de todos nosotros, y tienen que hacer una actividad”

Asimismo, indicó que parcialmente cuenta con el apoyo de estudiantes universitarios, lo que podría estar vinculado a que ellos no reciben ningún tipo de beneficio y requieren de una beca como las que otorga Inaeba, sumado a que hacen su servicio social.

No estoy ni tengo por qué estar peleada con la asignación de becas de los jóvenes, pero creo que tenemos que promover que ellos hagan una actividad social, le paguen a la sociedad ese beneficio que están recibiendo, ese beneficio sale de los impuestos”

