Se van estudiantes del ITESS a Inglaterra

Celaya.- Un grupo de estudiantes guanajuatenses del Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra acudirán a la Universidad de Bristol, en Inglaterra, el año próximo, al resultar ganadores del cuarto “Encuentro de Innovación y Creatividad para la Internacionalización en Casa”, organizado por la Secretaría de Educación de Guanajuato.

Óscar Muñiz Sancén y Saúl Ulises Viadas Ferrusqui de la carrera de Ingeniería Mecatrónica, así como Daniela Ramírez Vallejo de la carrera de Ingeniería Industrial, que serán acompañados por el docente y asesor Luis Alejandro Vázquez Chávez, durante su estancia de investigación, son los seleccionados para la experiencia.

El desarrollo del programa lo realizarán con los estudiantes de doctorado Mengji Zhou y Obed Noe Samano Abonce, de la University of Bristol, el proyecto se denomina “Evaluation of clustering methods in map and image”.

El objetivo del encuentro es ofrecer a los estudiantes de Guanajuato una experiencia internacional de colaboración en la búsqueda de la solución a un problema relevante, un sistema a analizar o desarrollar en su campo de estudio.

Con el apoyo de un tutor en Guanajuato y un par de docentes en el extranjero, se busca integrar un equipo de trabajo con estudiantes de las instituciones educativas y alumnos de otro país, para establecer un esquema de colaboración, proponer ideas, soluciones e intercambios de puntos de vista resolviendo un problema utilizando la comunicación a distancia.

La innovación que aporta el proyecto busca nuevos métodos de localización basado en la incrustación de imágenes y mapas. Los resultados y hallazgos de este proyecto serán útiles en robótica y ayudarán a implementar algoritmos de localización más eficientes, así como proporcionar conocimientos para implementar mejores aplicaciones de interacción humano-robot.

La estancia en la University of Bristol en Inglaterra, será programada para el próximo año.

