Segundo confinamiento sería fatal para el turismo

Cortazar.- Francisco Javier Valverde, director general de Desarrollo Turístico del estado de Guanajuato, externó que sería catastrófico un regreso de las actividades económicas a semáforo rojo por el aumento de casos de Covid-19, por eso invitó a la gente a quedarse en casa, salir solamente a lo necesario y apoyar el comercio local, para no verse afectados.

Aseguró que la afectación no fue tan fuerte por los apoyos y préstamos del gobierno del estado, pues se pudo apoyar a diversos sectores a pagar rentas, salarios, entre otros.

No lo quiero ni ver, no debemos permitir que eso llegue, sin embargo, vienen épocas complicadas, el invierno, la influenza, y debemos seguir trabajando, reduciendo aforos, la economía no va a llegar a los niveles que teníamos en enero o febrero pero si debemos ir creciendo, poco a poco, y esperemos no llegar a ese escenario, sería catastrófico”, puntualizó el funcionario estatal.