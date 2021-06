Guanajuato, capital.- La familia de Yareli Licea, desaparecida el 22 de enero de este año, en redes sociales suplica que la devuelvan viva o muerta.

A Yareli, de 25 años, se le vio por última vez en la colonia Lomas del Padre.

“Si desapareces a nuestro ser querido, no la entierres, no la dejes en un lugar donde no podamos encontrarla, no la quieras borrar de la tierra, ¡no la quemes por favor! Ayúdanos a que no pase eso. al fin ya está muerta, tu objetivo ya lo cumpliste”, es parte del desgarrador mensaje de María.