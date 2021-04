Semana Santa: Realizan recorrido con imagen de Jesús

Irapuato, Guanajuato.- La imagen de Jesús cargando la Cruz, llevada por los cargadores de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno del Templo de la Divina Providencia, recorrió tres calles del Barrio de San José, este viernes por la Semana Santa.

Desde hace 63 años, la Hermandad realiza un viacrucis viviente por las principales calles de la zona centro, sin embargo, por la pandemia de COVID-19, este es el segundo año que no puede llevarse a cabo para evitar contagios de la enfermedad.

Alrededor de las 11 de la mañana, desde el atrio del templo en la calle Santos Degollado de la zona Centro, inició esta representación religiosa, para recorrer los altares que se colocaron afuera de las viviendas de la calle Pedro Moreno y Ajusco en este barrio.

Durante el recorrido, entre 80 y 100 habitantes de esta colonia salieron de sus casas a presenciar la procesión, algunos de ellos acompañaron a los cargadores por el recorrido que se hizo en la cuadra.

En cada altar, se leyeron pasajes bíblicos del viacrucis, además de que a los asistentes se les entregó manzanilla y pan como ofrenda, que representan que la eucaristía es medicina que sana el alma y fortalece la vida eterna.

A los asistentes se les pidió que portaran sus cubrebocas y que en lo posible mantuvieran la sana distancia, ante las restricciones de la pandemia de COVID-19, pues las actividades religiosas que generan aglomeración no están permitidas.

Al llegar al templo de la Divina Providencia, los organizadores pidieron a los fieles que no ingresaran al templo, pues primero debían sanitizar los espacios, a fin de que más tarde, pudieran ingresar de manera ordenada para visitar las imágenes religiosas.

Gerardo Ascencio Zárate, representante de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, destacó que por la pandemia no tenían planeado realizar ninguna actividad, sin embargo, los mismos habitantes del Barrio San José pidieron que se llevara a cabo la representación.

No quisimos hacer mayor aglomeración, en las cartulinas que colocamos en el templo no publicitamos el viacrucis, fue meramente para que el barrio no se quedara sin algo, la gente lo quería, la gente lo necesitaba, fue con medidas, todos desde las puertas de sus casas, todos con cubrebocas”, refirió.