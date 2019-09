Sin sustento jurídico propuesta de Morena.- Diego Sinhue

León.- Es revancha política la propuesta de quitar los poderes en el estado de Guanajuato, señaló el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Luego de la iniciativa de los Senadores de Morena dada a conocer esta mañana.

Porque hemos señalado la desigualdad en la distribución de los recursos federales, los castigos que nos ha dado el Gobierno Federal", acusó el mandatario.

Advierte habrá defensa

Puntualizó que no tiene un sustento jurídico la propuesta.

Me parece un absurdo, lo que están tratando es de compensar lo malo que está haciendo el gobernador de Veracruz con atacar al único punto azul que queda en México, que es Guanajuato", expresó.

Finalmente advirtió que habrá una defensa.

"Si Morena cree que con esto va a hacer que los guanajuatenses dejemos de exigir lo que nos corresponde, no lo van a lograr. Me queda claro que Morena no conoce la historia y no sabe de qué somos capaces los guanajuatenses", concluyó.