Sobraron 17 mil vacunas contra COVID en León y no se sabe que hacer con ellas

León, Guanajuato.- Luego de concluir la vacunación contra COVID en León, sobraron 17 mil 600 dosis y su destino no se ha definido. La posibilidad de que se apliquen a personal médico, prevalece.

Actualmente estas vacunas contra COVID-19 permanecen en Irapuato; en total destinaron para León 147 mil 300 dosis de AstraZeneca.

Las vacunas se aplicaron a mayores de 60 años durante cinco días consecutivos, en los que incluso se tuvo que convencer a cientos de adultos mayores para recibir su dosis.

Sin embargo, el viernes 9 de abril al terminar la jornada de vacunación se dio a conocer que hubo 17 mil 666 vacunas que no se aplicaron, cuyo destino se anunció que sería decidido por las autoridades federales.

En entrevista para Periódico AM el delegado de Programas para el Bienestar en Guanajuato, Mauricio Hernández Núñez, detalló que estas vacunas serán aprovechadas en las siguientes etapas de vacunación,

Sin embargo, al cuestionarlo sobre la propuesta que hizo la Secretaría de Salud de Guanajuato, sobre que se apliquen a trabajadores de la salud, dijo que eso lo debe determinar la federación, aunque no está descartado.

“Eso lo define la Coordinación Nacional, no se define a nivel estatal y no está descartado (...) Ya se está trabajando en la siguiente etapa, no nos han comunicado oficialmente el sector de la población”.