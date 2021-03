Solicitan transportistas seguridad en carreteras

Enrique González Muñoz, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) a nivel nacional, insistió en apostar por las mesas de trabajo para pedir a las autoridades resolver problemáticas como el de la inseguridad en carreteras, pero no por medio de bloqueos que únicamente ocasionan daños a terceros.

El empresario explicó que en Canacar, al igual que en otras organizaciones, coinciden en que hace falta mayor vigilanca; que es urgente poner un alto a los diversos bloqueos que a diario existen en los caminos de México, pero que manifestarse para afectar más a la circulación de la industria y de la población no es la solución.

Mencionó que afortunadamente en el caso de Guanajuato solamente hubo una pequeña caravana que salió de León y llegó a Celaya con seis unidades de carga que al principio utilizaron tres carriles y al final las autoridades pidieron reducir a dos y un carril.

González mencionó que los bloqueos por causas válidas, y otras no, al final están provocando en ciertos casos mayor inseguridad para los transportistas, como por ejemplo el “boteo” de los yaquis que ahora lo hacen de forma violenta a los operadores.

Explicó que el pasado martes en un encuentro entre las autoridades del Gobierno de México (Segob y SCT) y las organizaciones de transportistas (Canacar y Conatram) coincidieron en la necesidad de fortalecer el Estado de Derecho, reforzando las acciones tendientes a prevenir la comisión de conductas tipificadas como ilícitos por la ley.

“Asimismo, coincidimos en seguir trabajando de manera conjunta en el marco del Plan Carreteras Seguras, fortificando acciones tendientes a reforzar la seguridad, el libre tránsito, el combate del robo al transporte y a la toma de casetas”, aseveró.

Añadió que mantendrán la comunicación permanente para atender estas acciones y el alertamiento oportuno para responder a cualquier situación que afecte estos propósitos.

“Hacemos un llamado a las asociaciones civiles para que se conduzcan dentro del marco de la legalidad, evitando cualquier conducta que pudiera resultar en un daño, perjuicio o interrupción que deteriore los diferentes servicios de transporte que operan en las vías generales de comunicación, así como cualquier otra conducta penada por la ley”, externó.

Agregó que la manifestación no puede ser la principal opción cuando el sector viene de golpes por la pandemia.

“Debemos seguir avanzando, trabajando por la importancia que tiene esta industria en México”, finalizó González.



