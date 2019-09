Sufre reportero de León abuso policial e interpone denuncia

León.- Un reportero de un medio de comunicación de la ciudad, denunció ser brutalmente golpeado y amenazado por elementos de Tránsito y Policía Municipal.

Christian Rendón García, hizo pública en sus redes sociales sobre el terror que vivió con los servidores públicos.

Al respecto, la Secretaría de Seguridad Pública emitió un comunicado en el que dan a conocer que ya fue iniciada una investigación en contra de los oficiales.

El joven reportero había salido la noche del viernes, a una reunión con sus amigos en Plaza Insurgentes.

Antes de la medianoche Christian decidió volver a su casa y condujo su motocicleta sobre la calle Antillón a la altura del Santuario de Guadalupe, zona conocida como peligrosa por asaltos, robos y homicidios.

El joven relató que el semáforo en esa zona no servía, por lo que continuó su viaje y el siguiente estaba en rojo, pero no se detuvo por temor a ser víctima de un delito.

Pero fue detenido metros adelante por elementos de Tránsito Municipal que iban en la unidad 117 y policías en la patrulla 148.

Los elementos de manera altanera y prepotente, le pidieron que se detuviera y le exigieron la licencia como tarjeta de circulación, ésta última no la llevaba.

Lo cuestionaron sobre su trabajo y amenazaron con estarlo grabando; Christian intentó hacer lo mismo para tener evidencias, pero se lo quitaron y comenzaron a agredirlo verbalmente.

Christian les dijo que era reportero los oficiales se enojaron y con violencia lo tiraron al suelo, comenzaron a patearlo en el cuerpo y cabeza, incluso el reportero relató que fue un elemento de tránsito quien lo intentó ahorcar y no le permitía levantar del piso.

Cuando le pidieron que se pusiera de pie, él no podía por los golpes que recibió, incluso gritó por ayuda a los automovilistas que pasaban, pero nadie se detuvo.

Me dijeron que eso era para que aprendiera a no ponerme con la autoridad, luego resulta que el favor me lo hicieron ellos al déjame ir y al no ponerme una multa tan alta”, escribió en su cuenta de Facebook.