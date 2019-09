Suspenden a director de arte y cultura 10 días sin goce de sueldo

Celaya, Gto.- El director del Instituto de Arte y Cultura de Celaya, Dagoberto Serrano será suspendido 10 días hábiles sin goce de sueldo por las expresiones sobre la regidora Mónica Delgado, instituciones como el Instituto Tecnológico de Celaya y el Conservatorio de Música y empleados de la dependencia, difundidas a través de la filtración de audios.

Así lo confirmó la presidenta municipal, Elvira Paniagua quien afirmó que en su administración “si se actúa” al tiempo de asegurar que se siente indignada como mujer que se insulte de esa manera y no haya sanciones.

“Ya lo atendimos el día de ayer, hay una suspensión, hasta por diez días si mal no recuerdo y adelante sin ningún problema, aquí si actuamos ya ven que de repente en otros estados no se actúa y nada más los mandan a cursos y a nivel federal”, comentó la alcaldesa.

El pasado 17 de julio, la presidenta municipal, Elvira Paniagua solicitó a la Contraloría Municipal iniciar una investigación al director del Instituto de Arte y Cultura de Celaya, Dagoberto Serrano Sánchez tras la filtración de un audio.

En dicho audio, el titular del IMACC utiliza diminutivos y calificativos al referirse a la regidora Mónica Delgada, instituciones públicas, además de señalar situaciones al interior del instituto.

"Lo que pasó con Palomares, se los explicó brevemente, va y hace un plan con Mónica Delgado sin avisarme de un trabajo comunitario, ayer de la nada me llaman y no tengo idea, luego Mónica publica qué va a hacer con el instituto, colgándose las medallas; nosotros no somos gatos de nadie, ni del Conservatorio (de Música), ni del Tecnológico, ni de Mónica Delgado, ni de nadie, entendido", se escucha decir al director en el audio.