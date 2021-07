Tiene TRAIN 760 usuarios en 3 meses

Irapuato, Guanajuato.- En los primeros tres meses que tiene en uso el Transporte Irapuato Incluyente (TRAIN), un total de 760 usuarios y usuarias han hecho uso del servicio de las unidades especializadas.

Las unidades son parte de los servicios que brinda DIF Irapuato a personas con discapacidad, adultos mayores y con movilidad reducida.

Astrid Corona, usuaria de TRAIN comentó que el servicio le ha sido muy útil para llevar a su hijo a las terapias en el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT), de Irapuato.

A mí como mamá, se me ha facilitado muchísimo porque en un transporte normal no hay las mismas comodidades para el niño, y se me hace muy fácil, muy completo”, mencionó.