León, Guanajuato.- Permisionarios de taxis señalan a líderes taxistas en Guanajuato, Celaya y San Miguel de Allende de operar como intermediarios del ex Director de Transporte en la venta de permisos de taxis ejecutivos y verdes desde 100 mil hasta 120 mil pesos.

Jorge Fernando Valencia Gallo, ex director de Transporte, fue vinculado a proceso penal por el presunto delito de cohecho, tras ser acusado de presuntamente haber solicitado dos millones 200 mil pesos para otorgar permisos de taxis ejecutivos y verdes.

Javier Gámez, mejor conocido como “El Temerario”, líder del Grupo Minero en Guanajuato y San Miguel Allende, fue señalado como uno de los intermediarios de Valencia Gallo.

Jorge Fernando Valencia Gallo, militante del PAN, fue vinculado a juicio por cobrar los permisos para los taxistas. Foto: Cortesía.

“Javier Gámez solo tenía un grupo de taxistas en el Grupo Minero, y aprovechó la relación con Gallo para extender su influencia en San Miguel Allende, ofreciendo permisos de taxis ejecutivos entre 100 mil y 120 mil pesos, de los cuales una parte era para el director de Tránsito”, señaló José Antonio Lozano, permisionario de taxis.

Acusan a dirigente de taxis en Celaya

El líder de la Coalición de Taxistas de Celaya, Armando Gómez Trejo, fue señalado como el principal intermediario del ex Director de Transporte.

El ex líder del Frente Estatal del Transporte Público de Alquiler Sin Ruta Fija, Javier Alcaraz de la Rosa, señaló que Armando Gómez gracias a Valencia Gallo, logró extender su imperio de taxis ejecutivos hasta Cortazar, Villagrán y otros municipios pequeños de Guanajuato.

Añadió que el caso de Valencia Gallo salió a la luz después de que sus intermediarios no cumplieron con otorgar los permisos que cobraron.

“Hay mucha corrupción en todo esto, un gran tráfico de placas y de permisos; Armando Gómez ha vendido permisos hasta en 400 mil pesos, y la principal corrupción está en el área jurídica, no tanto en la Dirección de Transporte del Estado, creo que Fernando Valencia es solo un chivo expiatorio”, señaló Alcaraz de la Rosa.

Involucran a Luis Ernesto Ayala

Además, dijo que Luis Ernesto Ayala Torres, entonces secretario de Gobierno del Estado, estuvo involucrado en la venta de permisos de taxis ejecutivos.

“Detrás de todo está también Luis Ernesto Ayala, quien estando en la Secretaría de Gobierno, desde el 2019 ofreció que se estaban haciendo estudios técnicos para nuevas concesiones de taxis verdes, y lo que hicieron fue otorgar cientos de permisos para taxis ejecutivos”, anotó.

Dijo que tiene pruebas de que Valencia Gallo otorgó permisos de taxis ejecutivos y verdes a líderes taxistas a cambio de apoyar campañas políticas.

Añadió que los operativos contra taxis pirata es una forma de “cobranza” para tolerar taxis que no traen placas o que circulan con fotocopias de permisos que otorga la Dirección del Transporte.

Pide reestructuración en Dirección del Transporte

El líder de taxistas de la CTM, José Gilberto Moreno Fuentes, sostuvo que se requiere de toda una reestructuración en la Dirección de Transporte del Estado, pues en el estado siguen operando taxis de forma irregular.

“Desde el 2015 estamos solicitando regularización de permisos y no se ha hecho nada. Hicimos la solicitud al entonces gobernador Miguel Márquez Márquez, que nos envió con Valencia Gallo, y nos dimos cuenta de que no tenía la capacidad para estar ahí, pues no sabía nada, y no se resolvió nada, seguimos esperando, no hubo una buena relación con él”, expuso.

El líder de la CTM señaló que tan solo en León hay oficialmente 4 mil 800 taxis verdes, pero hay cientos que circulan de forma irregular ante la anuencia de las mismas autoridades.

No han podido regularizar nada. Los trámites, sospechosamente, son muy lentos, y va y viene uno y otro director y no se resuelve nada.

Exige investigación a fondo

El dirigente de la Alianza de Taxistas en Guanajuato, José Luis Guerrero Mendoza, exigió una investigación a fondo sobre la denuncia contra el ex Director de Transporte.

“Es urgente que haya orden en la concesión de permisos, sobre todo de taxis ejecutivos y en ciudades turísticas; debe de haber cancha pareja, y no una competencia desleal”, añadió.

Guerrero Mendoza aseguró que tiene las manos limpias con relación a los permisos obtenidos en Línea Dorada.

Tengo las manos limpias, los hemos obtenido dentro del marco de la legalidad y es sano que se lleve a cabo una investigación sobre actos de corrupción denunciados.

Sancionar a responsables: CROC

El líder del Fideicomiso de Taxistas afiliados a la CROC, Jacobo Cabrera Lara, manifestó que se debe profundizar en la investigación y si hay actos de corrupción, sancionar a los responsables por la venta de permisos.

“En la CROC siempre hemos tenido la idea de ir por la derecha, por el camino recto. Obtener los permisos mediante una convocatoria, Hay muchos rumores en todo esto, por ello se debe investigar más a fondo”, comentó.

