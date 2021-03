León, Guanajuato.- En el objetivo general de “Fortalecer el Estado de Derecho”, marcado en el Programa de Gobierno Estatal 2018-2024, Raymundo Sandoval, integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia, señaló que no hay buenas cuentas.

Pues en cuanto a homicidios dolosos, dijo que entre 2015 y 2018 se incrementaron en 418%; y con respecto a personas desaparecidas, de mayo de 2018 a la fecha, Guanajuato pasó al segundo lugar nacional.

Sintetizó la situación en las siguientes cifras: los cuatro mil 490 asesinados en 2020, más dos mil 800 personas desaparecidas, según las cifras que manda la Fiscalía del Estado a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, más las quejas presentadas ante la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).

De acuerdo con los informes anuales de la PDH, en 2018 fueron 924 quejas (aunque el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo sólo estuvo del 25 de septiembre al 31 de diciembre de ese año) y en 2019, mil 188.

Y las recomendaciones, 424 en 2018 y 376 en 2019. Las de 2020 todavía no están porque el informe se da hasta abril.

Refirió que en su informe rendido el 25 de febrero, el fiscal Carlos Zamarripa Aguirre aseguró que habían encontrado al 90% de los desaparecidos.

En Guanajuato se han encontrado al 90% de los desaparecidos, como aseguró el fiscal Carlos Zamarripa, no porque hayan sido encontrados por la Fiscalía, sino porque regresaron solos a sus casas, aseguró el activista Raymundo Sandoval. Foto: Staff AM

Pero Raymundo Sandoval señaló que fue porque regresaron solos a sus casas, no porque hayan sido encontrados por la Fiscalía ni tampoco porque se hayan judicializado esos casos. “Ahí sí digo con certeza que no hay justicia”, sostuvo en entrevista con AM.

En eso (personas desaparecidas) estamos peor, no es que antes no existieran, sino que no se registraban”.

Y mencionó que en Guanajuato prácticamente no hay sentencias por desaparición de personas.