'Torean' peatones a vehículos en López Mateos debido a las obras que se realizan en Zona Piel

León, Guanajuato.- Peatones y ciclistas se exponen a ser atropellados en la entrada a la Zona Piel debido a que actualmente están clausurados dos tramos de banqueta por obras que realiza el Municipio.

Es en el cruce de los bulevares López Mateos e Hilario Medina donde prácticamente las personas tienen que ‘torear’ a los vehículos en un carril de velocidad media, debido a la construcción de un cuarto carril que dará mayor fluidez al arroyo vehicular, según informó la Dirección de Obra Pública.

A una semana de que estas obras iniciaran, los reportes ciudadanos no se han hecho esperar, pues a diario son cientos de peatones y ciclistas que circulan por ese lugar y que se han visto vulnerados por el riesgo constante de un accidente.

Exactamente son dos tramos los que se encuentran clausurados para el tránsito peatonal, el que está en la entrada del hotel Holiday Inn y otro a escasos metros, frente a negocios sobre el bulevar.

En las obras no hay señalética que indique el cruce libre por dicho hotel como alternativa para evitar el cruce inseguro; sin embargo, en el segundo tramo no hay oportunidad de nada, o se toman vías alternas rodeando la zona o bajar al arroyo vehicular.

A diario pasamos por aquí, trabajo en un abarrote cerca de donde estaba Sanborns y no hay de otra más que meterse con los carros”, dijo Sebastián Solares, peatón.



Los trabajos durarán aproximadamente tres meses donde se invertirán 9 millones de pesos; mientras tanto existe el peligro latente de accidentes aun con la permanencia de Tránsito en el lugar.