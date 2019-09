Tras juicio de más de 40 años, ejidatarios ganan tierras en Albarradones

León.- Los campesinos de la comunidad Albarradones de León ganaron un juicio que duró más de 40 años para que los dotaran de tierras del excuartel militar, ubicado al oriente de la ciudad en los límites con Silao.

Por medio del Juicio Agrario 10/2014-T.S.A. relativo al segundo intento de ampliación del ejido, el Tribunal Superior Agrario (TSA) determinó entregar 202.7 hectáreas a campesinos de Albarradones, resolución que se concretó en junio pasado.

Ya en otro juicio se había resuelto dotar de 82 hectáreas al ejido de San José de los Romeros, que forma parte también del municipio leonés.

Este polígono del ex cuartel de Albarradones, de más de 280 hectáreas, había sido donado por el Gobierno Federal al Ayuntamiento de León en el trienio del expresidente Ricardo Sheffield Padilla, para la construcción del Parque Metropolitano Oriente.

Al no llevar a cabo dicho proyecto, el municipio perdió la posesión de las tierras y se las entregaron a los campesinos de las comunidades antes mencionadas.

El presidente del comisariado ejidal de Albarradones, José Zuñiga Jiménez, platicó que a principios de junio de 2019 una magistrada del TSA acudió al polígono para hacer la entrega de las tierras que por décadas pelearon.

En la zona también existe una presa que quedó dentro de las 202 hectáreas que ahora son de los campesinos .

El 13 de mayo de 2019, la Magistrada Presidenta del TSA, Odilisa Gutiérrez Mendoza, resolvió que era procedente la dotación de tierras para el grupo de campesinos, toda vez que reunían la capacidad individual y colectiva que exige la legislación agraria.

Ante esta resolución, se giró el oficio UAJ/48/2019 al Registrador Público de la Propiedad de León, Guanajuato el 14 de mayo pasado para que diera entrada legal a la inscripción del documento como parte de un cumplimiento del TSA.

En 1973 cuando los militares se fueron de la ciudad y el excuartel quedó abandonado, las instalaciones se entregaron para resguardo a la Oficina Federal de Hacienda con sede en León, quién a su vez lo entregó al Gobierno Federal.

Desde 1980 el entonces presidente municipal de León, Harold Gabriel Appel, expidió una certificación para hacer constar que un grupo de 39 campesinos del poblado Albarradones, tenían la posesión de una superficie de 288 hectáreas desde 1976.

El predio fue utilizado hasta mediados de la década de los setentas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para que operara el Catorce Regimiento de Caballería, que al emigrar a Irapuato lo entregó a la entonces Secretaría del Patrimonio Nacional.

Se tienen antecedentes que desde 1948 los campesinos de esta parte de León habían solicitado una ampliación del ejido que se cumplió en junio del 2019, es decir, 71 años después de iniciar sus gestiones.

Al quedar abandonado el ex cuartel por la Sedena, luego de 25 años de utilizarlo, los ejidatarios solicitaron la tierra para que sus hijos la trabajaran, ya que tenían muy poco terreno y la comunidad seguía creciendo.

Desde ese año, el litigio para que les ampliaran el ejido inició y tuvieron que cubrir los gastos de por lo menos 15 despachos de abogados distintos, hasta que Augusto Lugo Juárez, litigante originario de Dolores Hidalgo, tomó el caso en 2000 y lo ganó 19 años después.

Con la llegada de Ricardo Sheffield Padilla a la presidencia de León se realizaron los trámites en 2010 para que las 288 hectáreas se entregaran en donación al municipio para construir el nuevo Parque Metropolitano.

Un par de años después la donación se concretó, así como la creación de un consejo ciudadano que tendría la encomienda de realizar los planos del parque, un nuevo estadio de fútbol y un centro de espectáculos al aire libre.

Sin embargo, al arribar el gobierno priísta de Barbara Botello Santibáñez, ninguno de los proyectos prosperó y quedaron en el olvido, aunque los campesinos siguieron su lucha por la tierra.

Los exhortos que emitió el Tribunal Agrario al municipio de León para que defendiera la posesión del predio no fueron atendidos y el 31 de octubre del 2014 les notificó que tenían 45 días para presentar pruebas.

Se le hizo saber (al Ayuntamiento) que podría resultar afectado” por el juicio agrario, “y no obstante haber sido legalmente notificado y emplazado, no compareció al procedimiento en defensa del predio Ex Cuartel de Albarradones, por lo que no se demostró que en la actualidad existan proyectos en marcha con la finalidad de ocupar el mencionado predio para la creación del Parque Metropolitano Oriente”, informó el Tribunal Agrario en 2015.