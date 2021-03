Urge a padres de familia regreso a clases presenciales

León, Guanajuato.- La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) en Guanajuato espera un regreso a clases lo más pronto posible.

Teresa Castellanos, presidenta estatal del organismo, comentó que dicha medida con luz verdedebe ser respaldada por las autoridades estatales de Salud y educativas.

Lo anterior luego de que el Gobierno de Guanajuato informara ayer que buscará un regreso gradual y voluntario a las clases presenciales en agosto próximo.

Esperamos nada más la luz verde con las condiciones que se nos indiquen; no estamos seguros hasta ahorita de cómo sería ese regreso a clases, creemos que ahorita es tiempo para empezar a diseñar bien protocolos para que quede muy claro cómo sería”, dijo.

“Como unión seguimos en la misma postura de apoyar el regreso a clases presenciales tomando en cuenta sobre todo a los padres de familia de cada institución y de ir de la mano tanto de la Secretaría de Salud de Guanajuato y como de la Secretaría de Educación”, afirmó.

También indicó que es necesario que todas las partes involucradas en la educación, desde autoridades hasta papás, estén atentos a los cambios del semáforo estatal, además de monitorear más seguido a los tutores de los niños para revisar cuáles son los miedos y/o incertidumbres que hay ante el retorno a las aulas.

O saber si hay mejor disposición de papás y maestros para implementar un sistema híbrido, es decir, de clases virtuales y presenciales.

“Pero depende mucho de las indicaciones de la Secretaría de Salud y de los protocolos que se estén siguiendo de la mano con la Secretaría de Educación del Estado”, indicó Castellanos.

A casi un año de que se suspendieron las clases presenciales por la contingencia sanitaria, el 17 de marzo de 2020, la representante consideró que las clases a distancia parecen ya algo insostenible para papás, maestros y alumnos, debido a que nadie estaba preparado para enfrentar este reto.

Sin embargo, dijo que es importante reconocer lo positivo que este proceso ha generado en los estudiantes como el desarrollo de otras habilidades.

Los niños ahora son más autodidactas en algunas circunstancias porque tuvieron que aprender a trabajar a distancia o seguir sus clases a través de la televisión; igual no tendremos el aprovechamiento académico esperado pero sí han desarrollado otras habilidades”.

“Todo mundo queremos regresar a clases, pero que esto sea en una garantía de seguridad y de la mano con las autoridades de Salud y con el respaldo de ellos y de la SEG y tomando en cuenta a los padres de familia”, concluyó.

Se le quitaron las de ganas de estudiar

Para Miriam López Rueda los estragos de la pandemia se vieron reflejados en las calificaciones de su hijo que estudia tercero de secundaria, pues su promedio general era de 8.9 y el pasado ciclo escolar bajó a 6.9.

“Le perdió mucho el interés y ya no es lo mismo; se le quitaron las ganas de estudiar, ya no quiere ir a la escuela, pero sí estudiará la preparatoria. Ya lo registré, pero todavía no le asignan la escuela”, narró.

“Mi hijo bajó sus calificaciones en todas las materias porque ya no es lo mismo, él tiene que ver las clases por televisión y en base a esos programas le mandan la tarea pero no entiende nada”, lamentó.

Miriam también tiene un pequeño que estudia el tercer grado de preescolar y dijo que con él es todavía más difícil el aprendizaje a través de una modalidad virtual debido a que no sabe leer ni escribir.

Les dejan mucha tarea que es más para nosotros que para los niños y de todos modos no entiende nada y ahorita ya era para que mi niño supiera escribir, pero sólo sabe escribir su nombre y algunos números, pero sí está muy atrasado”.

“Ya no es como antes que a mí me enseñaron los colores y las sílabas, no es nada de eso; más bien le mandan puros videos de actividades como juegos y títeres, está muy raro esto”, platicó.

Miriam compartió que la única vía de comunicación es el celular para recibir tareas por WhatsApp y subirlas a Classroom.

Confesó que ya quiere que sus hijos regresen a la escuela.

Por su bien y para que aprendan porque no veo que aprendan algo. Las clases de la televisión no enseñan nada, no sé por qué tuvieron esa idea”, concluyó.

No es cuestión de fecha

El regreso a clases presenciales no es cuestión de una fecha, sino de las condiciones donde haya menos contagios y un porcentaje de positividad del 5% o menor, es decir, que de cada 100 pruebas para detectar COVID-19 resulten positivas cinco o menos, afirmó el infectólogo, Juan Luis Mosqueda Gómez.

“Además de modificaciones estructurales y de organización en las escuelas. Todavía falta mucha planeación de cómo será el regreso a las escuelas y se tienen que tomar en cuenta horarios, alumnos por salón y condiciones de ventilación”, anotó.