VIDEO Graban a policías en servicio festejando el 15 de septiembre

Manuel Doblado.- En redes sociales circula un vídeo que muestra aparentemente a policías de Manuel Doblado en servicio en una patrulla festejando durante el 15 de septiembre; Presidencia Municipal niega que las imágenes sean del domingo pasado.

En el video que tiene una duración de 47 segundos, se aprecia la unidad 03869 y alrededor de ella integrantes de una banda de viento, así como elementos de seguridad que estarían a cargo de la unidad.

Durante todo el material se escucha música de banda y se ve como los automovilistas pasan por el lugar y algunos se detienen a observar la escena.

El hecho habría ocurrido la noche del pasado domingo sobre el Libramiento Manuel Doblado-León, frente a un jardín de niños, avenida muy transitada.

Al respecto el primer Edil, Adolfo Alfaro Reyes, señaló en entrevista para AM que el vídeo carece de certeza para la fecha.

“Es un vídeo muy antiguo, la información que se plasma carece de pruebas contundentes para decir que es lo que están o no haciendo, aquí a lo que voy es que si la ciudadanía ve que el actuar de los policías no es el correcto con toda confianza vengan a Presidencia Municipal, ya que tenemos los mecanismos legales para procesar a quien no lleve a cabo sus funciones.