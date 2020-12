VIDEO Ofrece Alejandra Gutiérrez poner a León en movimiento y va por más seguridad

León, Guanajuato.- Al registrarse como la virtual primera candidata del PAN a la Presidencia Municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos adelantó que la seguridad y el empleo están entre sus preocupaciones principales.

Prudente, respetuosa de las normas internas del partido, se negó a dar detalles de sus propuestas.

Tenemos que ser cuidadosos porque todavía no nos aceptan el proceso de registro y tenemos que cuidar el mensaje para no ser susceptibles de una falta. La campaña va dirigida a los miembros activos, todavía no estamos en una campaña abierta a la ciudadanía”.

Sin embargo, Gutiérrez Campos dejó claro cuáles considera que son los retos más importantes en el municipio.

Hay varios desafíos, hay uno nuevo, no había el desempleo que hoy tenemos agravado con la pandemia, lo que se requiere es reactivar la economía.

“También hay otros retos como es el tema de salud a atender junto con la Federación y el Estado, pero uno de los temas importantes a atender es la seguridad, que más adelante podremos platicar”, apuntó Alejandra.

Adelantó que en próximos días solicitará licencia en el Congreso del Estado.

También agradeció la generosidad de Libia García Muñoz Ledo por sumarse al proyecto y abandonar su idea de disputar la candidatura.

Y al referirse a su condición de mujer, sostuvo que gobernar no es un tema de género sino de capacidad y actitud.

No es el género lo que hace que seas bueno o mal gobernante, no es el género lo que te hace dar resultados o no, no es el género lo que te abre o cierra puertas, son las ganas de trabajar, la experiencia, las ganas de cambiar las cosas y hacer equipo con todos. Yo tengo años tocando puertas y picando piedra para que se nos abran las puertas”, expresó.

A Alejandra la acompañan en la fórmula para síndicos: José Arturo Sánchez Castellanos (exregidor por el PRI y expresidente del Consejo Coordinador Empresarial de León) y pretende repetir en el encargo Leticia Villegas Nava.

En las propuestas para regidores repite Jared González Márquez e incorpora como ciudadana no militante panista a Luz Graciela Rodríguez Martínez, presidenta de la Fundación León Agradecida y ex líder de la Asociación de Mujeres Empresarias.

La acompañan también en la lista el diputado local Guadalupe Vera y el actual director general de Fondos Guanajuato de Financiamiento, Carlos Ramón Romo.

La prioridad es, dijo, tenderle la mano a los demás sin excusas y sin pretextos.

Nuestros desafíos exigen nuevas ideas, nuevas acciones y nuevos modelos de participación ciudadana, solamente así, sumándonos todos por amor a León, vamos a construir una mejor ciudad para todos. Hoy más que nunca hay que cuidar a la gente y atender a los más vulnerables, a los que no tienen techo ni comida, no tienen empleo, a los que no pueden valerse por sí mismo y nadie ve por ellos”.

Agregó que es respetuosa de los tiempos pues a pocos momento de quedar registrada como precandidata no puede dar a conocer un proyecto, sin embargo, reconoció que uno de los retos centrales de su administración será la seguridad.

La Presidencia Municipal es la posición de servicio público más cercana a la gente, representa la oportunidad más grande de servir y mejorar la vida de las familias de León que viven momentos complicados y hoy se enfrentan a una contingencia de salud mal manejada, una crisis económica provocada por ocurrencias y una crisis de impunidad promovida bajo el lema de abrazos no balazos”, expresó.

La precandidata llegó al registro con casi dos horas de retraso acompañada de una comitiva de aproximadamente 30 personas, incluidas su planilla y otras personalidades panistas, como por ejemplo el exalcalde Ricardo Alaniz Posada.

Poner a León en movimiento

Alejandra Gutiérrez Campos convocó a poner en movimiento a León al registrarse como precandidata del PAN a la Presidencia Municipal de León.

“Saben que soy una mujer de retos y de compromisos, que lo que prometo lo cumplo y que no doy marcha atrás. La Alcaldía de León es una responsabilidad que debe de asumirse con preparación, sensibilidad y una auténtica vocación de servicio”, expresó en su mensaje ante seguidores en la sede del PAN Estatal.

Insistió en dejar atrás las diferencias y concentrarse en las coincidencias por León.

Me comprometo a unir y no dividir, a trabajar con todos y para todos, a buscar el cómo sí y a convocar a los mejores y a formar un equipo que promueva el bien común, que trabaje con transparencia, honestidad y brinde resultados”, anotó Gutiérrez.

La ex Tesorera Municipal de León (al final del trienio del alcalde Ricardo Sheffield Padilla) hizo un llamado a trabajar unidos para demostrar la grandeza de León.

“De una crisis no se sale igual, o se sale mejor o peor, por ello en esta coyuntura crítica nuestro deber es repensar el futuro de nuestra casa común, nuestro proyecto común, León es nuestra casa, compartimos identidad, orgullo y pasión. En León somos gente honesta, luchona, entrona, nos caen mal los flojos, atenidos y transas”.

“Es tiempo de unidad y convocar a todos para poner en movimiento a la ciudad”.

LA PLANILLA...

-Primer síndico: José Arturo Sánchez Castellanos.

-Segundo síndico: Leticia Villegas Nava.

Regidores:

1.- J. Guadalupe Vera Hernández.

2.- Luz Graciela Rodríguez Martínez.

3.- Carlos Ramón Romo Ramsdem.

4.- Karol Jared González Márquez.

5.- Hildeberto Moreno Faba.

6.- Ofelia Calleja Villalobos.

7.- J. Ramón Hernández Hernández.

8.- Erika Quiroz Rocha.

9.- José Luis Guerrero Méndez.

10.- Ma. Elena Tamayo Ramos

11.- Hugo Jafet Aguiñón Hernández.

12.- Eloísa Gómez Ramírez.

