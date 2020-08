VIDEO. Advierte AMLO a autoridades judiciales actuar con rectitud

León, Guanajuato.- El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que estarán revisando el actuar de las autoridades de procuración y aplicación de justicia federales y estatales para asegurarse de que se apeguen a la ley y no haya impunidad en la detención de José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”.

En su conferencia de prensa mañanera, López Obrador afirmó que los altos niveles de inseguridad que padece el país han sido provocados por la impunidad y colusión de autoridades de los tres niveles de gobierno con la delincuencia organizada.

“Sí creo que es importante el que las autoridades judiciales como aquí lo menciono el General Secretario actúen con rectitud, con integridad, que se aplique la ley. Tanto autoridades judiciales estatales como federales para que no haya impunidad, porque todo esto que estamos padeciendo en México tiene mucho que ver con la impunidad.”

Autoridades de todos los niveles de los tres poderes se han involucrado en actividades ilícitas y esa impunidad ha llevado a que no se castigue a los responsables. No hay apego a la ley, se deja en libertad a presuntos delincuentes, tanto por decisiones de jueces estatales y federales. No quiero generalizar porque hay muy buenos jueces, honestos, íntegros, rectos”.