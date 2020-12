VIDEO. Joven narra cómo 2 hombres intentaron secuestrar a su novia en León

León, Guanajuato.- Un joven denunció en redes sociales que fue agredido e intentaron secuestrar a su novia la noche de jueves en la colonia Bugambilias.

En el video que se está difundiendo en redes sociales se puede observar cómo una jovencita y un joven se encuentran sentados en la banqueta platicando.

No pasaban de las 10 de la noche cuando se observa cómo llega un carro versa Negro o azul oscuro, en el carro viajaban 4 hombres armados.

El vehículo se estacionó enfrente a la pareja, el copiloto bajó del auto, era un hombre robusto de aproximadamente 30 años y traía una pistola. Del asiento trasero bajo otro hombre, delgado, con un picahielo.

La jovencita se levantó e intentó correr por delante del carro, pero el hombre robusto alcanzó a sostenerla de la chamarra.

“El carro aceleró y siguió a la joven para intentar subirla, el joven corrí hacia su dirección y mi novia bendito sea dios hizo lo mismo y corrió hacia mí después de cruzar la calle y el carro se terminó alejando después de los gritos y ruido que se hizo y salieran los vecinos”, platicó el joven.

Quedó en un susto y con la publicación de lo sucedido tratan de alertar a la población de que tengas más cuidado y hacer un llamado a las autoridades.

Cuídense mucho chavos. Cuiden a sus hermanas, novias, familia y amigos. Yo por poco pierdo a mi novia hoy. No me lo hubiera perdonado en toda la vida. No saben la impotencia que se siente el no poder hacer nada”, finalizó.