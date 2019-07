VIDEO. Por dar vuelta sin precaución, choca contra dos ‘orugas’ y atropella a peatón

León.- Por dar vuelta hacia la izquierda sin precaución e invadir el carril exclusivo, un automovilista chocó contra dos "orugas" y atropelló a un peatón; el accidente puso en riesgo a más de 100 personas.

Este hecho ocurrió el pasado 10 de julio minutos antes de las siete de la tarde en el cruce entre el bulevar Adolfo López Mateos y el bulevar San Pedro.

Los detalles fueron videograbados por las cámaras que desde hace algunas semanas llevan las unidades del Transporte Público.

En el video se puede observar que una de las unidades del Sistema Integrado de Transporte mejor conocidas como "Orugas", conducida por Guillermo N., circulaba por su carril exclusivo sobre el bulevar Adolfo López Mateos de oriente a poniente, mientras que por el carril central transitaba un vehículo Seat Ibiza conducido por Juan Miguel N., de 35 años de edad.

El conductor del Seat no cambió de carril a tiempo para dar vuelta a la izquierda y trató de hacerlo ya en la esquina por lo que impactó a la Oruga que tenía la luz verde.

El impacto provocó que el vehículo Seat saliera disparado, se subió al camellón y atropelló a Juan Francisco N., trabajador de la Dirección de Movilidad que junto a otro de sus compañeros se encontraban en el lugar para evitar que vehículos particulares invadieran el carril de exclusivo para el SIT.

El vehículo Seat terminó por impactarse contra otra Oruga que circulaba de poniente a oriente.

Fue casi a la altura de Centro Max, el vehículo particular cometió al menos cinco faltas al reglamento de Tránsito, él no se abre a su lado izquierdo, hay un espacio a la izquierda para dar vuelta a Mariano Escobedo o Centro Max, él se tuvo que haber formado y no lo hace, se va hasta adelante y es cuando la Oruga lo embiste y lo avienta hasta el otro lado”, comentó Daniel Villaseñor, presidente de los Transportistas Coordinados de León.