VIDEO. Sistema educativo en Guanajuato enfrenta desafío

León, Guanajuato.- La secretaria de Educación del Estado de Guanajuato Yoloxóchitl Bustamante Díez, hizo un balance sobre la suspensión de actividades en los planteles educativos y la nueva forma de trabajar con los alumnos desde casa debido a la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19.

Reconoció que no ha sido nada fácil para los maestros adaptarse a esta nueva de trabajo, sobre todo porque algunos tuvieron que lidiar con las plataformas digitales para enseñar los estudiantes y no están familiarizados con la tecnología.

Sin embargo, reconoció su esfuerzo y la entrega para que el presente ciclo escolar no se pierda y aunque no será normal, se está trabajando para que sea semejante a los establecidos cada año.

En entrevista exclusiva para AM habló de los problemas que están enfrentando por el aislamiento los alumnos, padres de familia y maestros, pero aclaró que trabajan de la mano con especialistas de la Secretaría de Salud Guanajuato para atenderlos.

De igual manera reconoció que la falta de clases en las escuelas seguramente provocará una mayor deserción de alumnos en este ciclo escolar.

Explicó la evaluación de este curso escolar no será simbólica, pero sí diferente a lo tradicional y dio a conocer que hasta el momento no se ha realizado el Acuerdo Nacional de Evaluación porque resulta complicado al existir circunstancias distintas en cada entidad.

Estas son las partes fundamentales de la plática de la Secretaria con AM.

AM.- Dos meses Secretaria, justo ayer, martes 17 de marzo se anuncia la suspensión de las clases presenciales. ¿Qué tuvieron que hacer de inmediato?

YBD.- Lo primero es pensar cómo podríamos apoyar a las maestras y maestros en las escuelas, para que trabajaran de una manera diferente con los niños, entonces se elaboró una guía para las actividades académicas y las operaciones en las escuelas, en las que como en ese momento se suponía que íbamos a estar fuera por alrededor de dos semanas, previas a las vacaciones de Semana Santa y de Pascua, veíamos a corto plazo cómo retomar las actividades.

En esa guía se hablaba de formalizar un poco más los filtros que ya estábamos haciendo a la entrada de la escuela para evitar que algún chico o alguna chica que llegara enferma se quedara. Y por el otro lado, pedir que en las casas los papás estuvieran atentos a los síntomas de sus hijos por si esto empezaba a aparecer.

TV 4 empezó a apoyarnos en la estación TV 4.3 con algunos programas que se fueron generando y recolectando porque había ya material hecho sobre esto, ésta temática de trabajar a través de la televisión. Las cosas se van alargando y encontramos que a través de estos mecanismos la comunicación entre maestros y padres de familia y los más grandecitos, secundaria y bachillerato se realiza muy fuertemente a través de WhatsApp y maestros y maestras van encontrando cómo comunicarse y mandarles actividades reforzándolos, aclarándoles y que se convierta ésta en una vía muy importante de comunicación.

Pero también nos damos cuenta de que hay familias a las que tampoco les llega la televisión o porque no tienen aparato o porque no tienen dinero para pagar la corriente, o no quieren que usen la televisión, entonces se trabajó en la elaboración de unos cuadernillos, también, como apoyos para el aprendizaje sustentados en los temas correspondientes a lo que en esta parte del año tenía que revisarse del programa de este año escolar, en cada año de cada nivel.

A estas alturas estamos con la emisión de un segundo paquete de cuadernillos, los primeros fueron 141 mil 800 y algo, ahora ya estamos en un paquete que está prácticamente en los 421 mil para llegar a más niños de más escuelas con las cuales nos hemos encontrado que no han recurrido a la televisión o las plataformas, fundamentalmente cubrimos, al principio, las escuelas multigrado, porque es donde tenemos las mayores dificultades. A pesar de esto todavía nos encontramos en una cifra cercana al 10% de estudiantes con los cuales no se ha logrado hacer contacto.

¿Ningún tipo contacto?

Ninguno, ni ellos se acercaron a la escuela, ni los maestros han podido hacer contacto con ellos. En esas primeras actividades que mencionábamos, la actividad número 1 fue, cada maestro generar su red de comunicación con los padres de familia de los alumnos de su grupo para que pudieran estar intercambiando información.

¿Para alumnos y padres?

Sí, porque los teléfonos fundamentalmente eran de los padres.

¿Cuántos son en estos casos, muchos, no?

Sí, claro, cada maestro tenía que hacer la red con los cuarenta y tantos padres de familia de su grupo, de manera que se pudiera mantener comunicado con ellos, es parte de la información que normalmente tenemos en las escuelas para cualquier incidencia poderla comunicar a los padres de familia.

Comenta usted que ha habido dificultad para algunos de los alumnos pata adaptarse, para los maestros también debe haber sido complicado...

Pero además con otra dificultad, muchos maestros no están familiarizados con el uso de las tecnologías, había costado muchísimo trabajo, de hecho son muchos años que se lleva ya tratando que se incorpore tecnología en la educación, inclusive en la básica como materiales de apoyo, ahora la necesidad ha sido un factor determinante y muchos maestros sí se incorporaron a tomar cursos y a capacitarse para poder utilizar esas herramientas, ha habido un incremento bien importante.

Leía ayer en un reportaje nacional que se estima que durante este ciclo se han invertido en el País 40 mil millones de pesos en tecnología y esta crisis ha revelado que no han sido inversiones que resulten muy útiles, en el caso de Guanajuato hemos tenido los experimentos con las tabletas por ejemplo. Tampoco había una estrategia detrás de esto, o es la impresión que a mí me deja.

Bueno, las tabletas que se estuvieron entregando no iban con una intención de lograr un resultado específico, lo que se buscaba era romper la brecha digital, es decir empiezo con que tú tengas la tableta para que empieces a familiarizarse con lo que esto es y empieces a romper esa dificultad teórica mental que muchos tenemos contra las tecnologías. Pero hay ahora muchos de los que están trabajando a través de plataformas que lo hacen gracias a estas tablets, porque difícilmente encuentra uno familias que tengan más de un aparato con el que puedan trabajar.

Hay factores no estrictamente educativos que son importantes en la escuela, uno de ellos es la socialización. ¿Cómo ha afectado a los alumnos perderla?

Por supuesto, si lo vemos desde el punto de vista de los estudiantes ellos han tenido una serie de pérdidas muy importantes, la primera, salir de su casa e ir a la escuela, parece que no, pero es una actividad muy estimulante para la mayoría de los estudiantes.

Segundo, la convivencia con sus compañeros y compañeras, el estar en ese ambiente, la socialización es fundamental, tercero la relación con sus maestros es una figura diferente a la familiar que representa una fuente de atractivos en la vida.

Cuarto, la convivencia en los recreos en los juegos, el estar con los amigos hablando de lo que a los niños les interesa dependiendo de la edad, todo esto súmele a que ya no pueden salir a sus tiempos libres a jugar al parque o la calle y a comprar algo, todo se convierte de estar dentro de la casa, pérdidas muy importantes.

A eso súmenle cuando por desgracia en alguna de estas familias el padre o la madre perdió el empleo, el niño lo vive porque escucha lo que se dice y porque resiente a veces lo que sucede como consecuencia de ello y si para colmo hay algún familiar muerto por Covid, todavía es mayor la presión, el estrés y la sensación de pérdida.

Hay también una mayor tendencia a la depresión, a la ansiedad y puede llevar particularmente en chicos de secundaria y de bachillerato a pensamientos suicidas, entonces en esto nos hemos apoyado mucho con los psicólogos que están trabajando con la Secretaría de Salud, hemos compartido los números telefónicos para pedir ayuda, hay un número interesante de casos en los que los mismos los alumnos o los padres de familias han pedido ayuda.

¿Hay algún indicio de deserción?

Claro, sí.

¿Más agudo que el usual, que de por sí ya es alto?

Sí, más, y esa es una de las preocupaciones grandes que tenemos porque este 10 % que no hemos tenido contado está conectado con aquellos estudiantes que ya en las dos primeras partes del ciclo escolar habían tenido problemas de asistencia, de calificaciones, que estaban considerados como alumnos en riesgo, hay más ahora con los que no hemos podido conectar, entonces para muchos padres de familia la incertidumbre los llevó por ejemplo a decir pues esto ya no se va a componer, te metes a trabajar aquí en la casa empiezas a hacer cosas y te desconectas de la escuela o yo no le entiendo a la escuela, no te puedo ayudar así que mejor te pones hacer cosas aquí de la casa.

También hay un factor importante en el abandono y lo que se ha mencionado que causa alguna confusión es que a partir de que se decida en qué fecha inicia el siguiente ciclo escolar, las dos semanas previas se va a trabajar con los estudiantes, uno, para hacer una especie de nivelación, cada maestro con su grupo, revisar como siempre se hace una evaluación diagnóstica de cómo vienen los niños del grado anterior y buscar nivelar aquello que se note deficiencias.

¿La evaluación de este curso va a ser simbólica?

No simbólica, pero sí diferente a lo que era tradicionalmente, cada año en conjunto con la Secretaría de Educación, las autoridades de educación de todo el País, discuten y llegan a lo que se llama el Acuerdo Nacional de Evaluación, es decir las reglas del juego con que se va a llevar a cabo la evaluación, en este año no se ha establecido para este ciclo escolar todavía ese acuerdo, porque la verdad es complicado establecer algo de manera general cuando tenemos una combinación de circunstancias diferentes… no se trata ni de regalar calificaciones ni de reprobar a todo mundo.

Hay estados muy pequeñitos que han tenido un buen acercamiento a las tecnologías y que están trabajando muy bien con plataformas, otros que venían apoyando muy intensamente ese trabajo y que lo tienen muy bien asentadito, y hay otros estados donde no hay nada de actividad a través de tecnologías, más que de manera complementaria.

Para el tema del regreso, veo que en otros países regresan en distintas condiciones, grupos más chicos, restricciones de socialización, de contactos, más grupos, más horarios ¿Cómo se está contemplando esto?

Sin querer parecer chistosa, diría que con mucho cuidado porque nuestras escuelas en general no tienen aulas tan grandes como para que pudiéramos duplicar el espacio por los niños, que nada pasara y siguiéramos tranquilos, no tenemos salones de esos, lo que se está trabajando es en escenarios de posibles nuevas formas de operar las escuelas, tenemos que respetar la sana distancia dentro del salón, entonces no caben todos los niños.

¿Estos sistemas se están trabajando ya, se están haciendo esos planteamientos?

Sí claro, tenemos circunstancias diferentes, por ejemplo, las escuelas multigrado, cuando es una escuela unitaria es en un solo grupo en donde se conjuntan todos los niños de la comunidad desde primero hasta sexto de primaria, con un solo maestro. ¿Cómo hacemos con esos niños? Va tener que hacer lo mismo, parte de los niños estarán unos días y los otros en su casa trabajando cosas que el maestro o la maestra les estará planteando y que estará revisando y discutiendo con ellos cuando esta segunda parte le toque llegar al salón presencialmente. ¿Cómo de otra manera? Estamos explorando eso.

¿Los niños especiales?

Están atendidos y estamos teniendo algunas experiencias maravillosas, como que la familia se despierta a una actitud muy positiva respecto a cómo manejar estas circunstancias, en algunos casos ha habido la visita del especialista, del maestro cuando se requiere buscando las condiciones de mayor protección posible tanto para los alumnos como para los maestros especialistas, pero están trabajando igual.

¿Un balance hasta ahora, Doctora?

Difícil, difícil, no se aprende tan fácilmente a aprender en otra modalidad de un día para otro, toma tiempo tanto para los estudiantes como para los maestros, difícil porque cambió totalmente nuestra forma de vida y tenemos que aprender a convivir familiarmente de una manera más sostenida, el tiempo que parecía se había perdido y que no es tampoco tan fácil de recuperar.

Difícil porque en algunos casos la situación económica se convierte en una agravante de la situación y difícil porque no estábamos preparados para manejarnos en el campo de lo emocional, estas competencias socio-emocionales cada vez nos convencemos más de lo transcendente que son para el aprendizaje y para la vida de nosotros como comunidades.

Dentro de toda esta dificultad, una gran satisfacción por las respuestas que hemos tenido de los maestros y maestras, y de los padres de familia, así que creo que sin exagerar vamos a tener un buen resultado al cierre del ciclo escolar, semejante al que se tiene normalmente, quizás con un pequeño déficit... aprender a trabajar de una nueva forma no es siempre tan sencillo para todos.

AM