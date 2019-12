Va Profeco contra combo de $70 de la Feria; acusan es discriminatorio

León.- La Procuraduría Federal del Consumidor va a iniciar un proceso de oficio en contra del Patronato de la Feria de León por el combo "todo incluido" por 70 pesos. El titular de la dependencia federal, Ricardo Sheffield lo calificó como un acto "discriminatorio".

El paquete de 70 pesos estará vigente en la siguiente edición de la Feria de León y será obligatoria de lunes a miércoles después de la 1 pm. Al respecto, Sheffield Padilla comentó que los organizadores del evento deben analizar el tema más allá de los reglamentos municipales y pensar en los derechos de los consumidores.

Debe abrirse porque la forma en que está planteado es discriminatorio y en consecuencia es violatorio de derechos. No quiero hablar de sanciones, yo quiero más bien que sean responsables y hagan un análisis desde un punto de vista legal dentro del marco jurídico de nuestro país. No es una decisión que pueda tomarse solamente valorando reglamentos municipales o disposiciones locales. Es un tema de consumo, es un tema federal. Es un tema en el cual hay que cuidar que no se violen los derechos de los consumidores, ya que, la forma en la que están pensando hay una clara violación de derechos porque es una discriminación".