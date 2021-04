León, Guanajuato.- A un día del arranque de la vacunación anti COVID en León, omenzaron a surgir preguntas de los ciudadanos y en entrevista con AM, el infectólogo y director del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, Juan Luis Mosqueda nos ayudó a responder algunos de los cuestionamientos más frecuentes.

¿Por dónde será el acceso a la velaria para recibir la vacuna en auto? A través del bulevar paseo de los niños, frente al Museo Explora.

¿Se supone iban a marcar para avisar dónde tocaría la vacuna, hay que esperar o podemos ir?

No es necesario esperar una llamada, pueden acudir con su CURP e INE

¿Si te registraste en la página de gobierno federal hay que esperar a que te llamen o ya puedes ir a formarte?

No es necesario esperar llamada, puede acudir al punto de vacunación con su CURP e INE

¿Puedo acudir a cualquier sitio de vacunación para aplicarme la vacuna?

Así es, se distribuyeron de manera estratégica por la ciudad, pueden ir al que mejor les convenga.

¿Cuándo vacunarán a los niños?

La vacunación de menores de edad es la última etapa del plan de vacunación del gobierno federal, hasta ahora no se ha especificado una fecha para el inicio de ella.

¿Darán algún comprobante por recibir la vacuna?

Sí, se les entrega un documento donde se especifica que se recibió la primera dosis y se detalla de qué laboratorio fue la inyección.

Sobre los síntomas o indicaciones tras la vacuna ¿Es bueno regresando meterse a bañar?

Si, es una recomendación que hacen los propios médicos que aplican la vacuna.

¿Si unas personas fueron vacunadas hace más de 2 meses y no les han llamado para la segunda dosis se pueden vacunar de inicio?

Si, pueden recibir la segunda dosis en otro sitio, siempre y cuando en ese lugar se esté aplicando la misma vacuna que recibió en la primera inyección.

¿Los que somos del grupo vulnerable cuando, soy diabético con 54 años, puedo vacunarme?

No, el requisito básico es tener 60 años ya cumplidos.

En 15 días cumplo 60 años ¿Creen que sí me la apliquen?

En otros puntos de vacunación que han operado a Guanajuato no se los han permitido

¿Puedo acudir a cualquier sitio?

Sí, lo ideal es que se acerque al que tenga más cercano a su casa.

¿Cómo es el proceso?

Son tres filtros, un primer filtro es para el registro y ahí es importante que la gente lleve su identificación. Después pasa a recibir la vacuna y después estará en un área de observación donde se vigilará por 30 minutos para estar pendientes a reacciones alérgicas.

¿Cómo saber si tendré reacción alérgica?

La gente que presenta una reacción alérgica a la vacuna en promedio la tiene 15 minutos después de la aplicación. Si después de ese tiempo no hay ninguna reacción podemos estar tranquilos que no habrá una reacción alérgica grave.

¿Cuántos días estarán vacunando?

La idea es lunes, martes y miércoles para aplicar todas las dosis y tentativamente abrir de 8 am a 8 pm.

¿Se da un comprobante de que se recibió la vacuna?

Sí, pero son dos dosis y la idea es que se apliquen la segunda dosis de la misma farmacéutica que se recibió la primera. Así que todos van a recibir un comprobante de qué vacuna y que día se recibió.

¿Cómo funciona la vacuna?

Esto lo que hace es poner un pedacito del virus para que el cuerpo lo reconozca y lo molesta un poco con ese pedacito. Después en la segunda dosis te vuelven a mostrar ese pedacito del virus y ya estás sensibilizado y de manera que cuando llega el virus real tú cuerpo ya sabe enfrentarlo.

¿Qué hacer después de vacunarnos?

Es imposible que te contagies por la vacuna. Pero, como toda vacuna te dará un poco de molestias y si no es grave no es necesario tomar ningún medicamento.

¿Puedo tomar alcohol después de ser vacunado?

Sí, no hay ninguna indicación de que va a afectar la efectividad de la vacuna y si se toma medicamentos para otra cosa, que se sigan haciendo.

¿Estoy a días de cumplir 60 me tocaría vacuna?

Han sido muy estrictos con el tema de la edad y creo que quedará al criterio que se tenga bajo la disponibilidad de vacunas. Pero yo diría que no porque es lo que hemos visto en otros municipios.

¿Si tengo gripe me puedo vacunar?

Sí, no hay ninguna contraindicación. Se puede vacunar teniendo una gripe o tos, incluso personas con VIH. La única indicación es que si hay personas con mucha fiebre o algún cuadro grave de cualquier enfermedad lo recomendable es que primero se vaya a revisar.

¿Se vacunará por apellido?

No, aquí en León no será así.

¿Me puedo formar antes para apartar el lugar de mi adulto mayor?

Sí, se puede formar y al momento de la vacunación que pase el adulto mayor

¿Si no tengo 60 cuándo me toca la vacuna?

La idea primero es vacunar a los trabajadores del sector salud, hay muchos que no están vacunados, después terminar con los adultos mayores y ya ir bajando por estratos de edad.

¿Si ya me dio COVID me puedo vacunar?

Sí, hoy sabemos que la enfermedad genera cierta inmunidad, el problema es que no sabemos cuánto va a durar esa protección y si es suficiente para evitar una reinfección.

¿Cuánto debo esperar para vacunarme después de que me dio COVID?

Lo ideal es que se vacunen después de haber superado su enfermedad. Generalmente se considera a alguien recuperado entre 10 y 14 días después de que iniciaron los síntomas.

¿Cuánto me protegerán las vacunas?

No lo sabemos aún, aunque lo más probable es que haya que tener una revacunación sobre todo por las nuevas variantes.

¿Cómo surgen las variantes?

Los virus cada que se copian para ser uno nuevo tienen una copiadora que registra su material genético y lo duplica. El problema es que esa copiadora es muy mala y siempre se equivoca. Entonces, cuando se copia el virus ya no es el mismo y van apareciendo variantes.

¿Nos deben preocupar las nuevas variantes?

Algunas sí y otras no, hay algunas que no tienen cambios significativos. Pero, también hay otras que cambiaron lo suficiente para ser más agresivos, más contagiosos, que son variantes de preocupación como la del Reino Unido y hay otras variantes de mayor consecuencia que son todavía peor. Pero hasta el momento no han aparecido.

¿Está hecha con fetos de bebes?

No, en ninguna hay restos humanos, ni fetos. Tampoco nos van a usar para inyectarnos un chip, ni ninguna antena.

¿Se pueden mezclar distintas vacunas?

La información va cambiando y al día de hoy lo que sabemos es que las dos dosis deben ser de la misma farmacéutica.

¿Me tengo que hacer una prueba de COVID antes de vacunarme?

No es necesario, aunque ha pasado que empiezan a tener síntomas de COVID después de vacunarse. Pero, es importante aclarar que es algo que casualmente paso al mismo tiempo porque la vacuna no te introduce virus completos.

Puntos de Vacunación:

1 Plaza De La Ciudadanía "Efraín Huerta"

2 Centro Impulso Social "Balcones De La Joya"

3 Centro Impulso "Social Los Castillos"

4 Escuela Primaria Rosario Castellanos

5 Centro Cultural y Ecológico “Imagina”

6 Hospital Comunitario "Las Joyas"

7 Plaza De La Ciudadanía "Griselda Alvarez"

8 Centro Impulso "Nuevo Amanecer"

9 Unitec

10 Umaps Nuevo Valle de Moreno

11 Hospital de Especialidades Pediátrico Infantil De León

12 Code Deportiva León 1

13 Escuela Primaria "Praxedis Guerrero"

14 Poliforum León

15 Velaria de la Feria

16 Escuela Preparatoria Oficial de León

17 Hacienda Loza de Los Padres

18 Hospital General León

19 Centro Impulso Social "Valle De San José "

20 Torre Vida UG

21 Academia Renacimiento y Trinitate Philharmonica

22 Plaza de la Ciudadanía "Praxedis Guerrero"

23 Umaps Plan de Ayala

24 Escuela Emperador Cuauhtemoc

25 Umaps Los Ramírez

26 Hospital Materno Infantil León

27 Caises San Marcos

28 Caises León

29 Umaps San Judas

30 Caises 10 De Mayo

31 Clínica de Medicina familiar ISSSTE

32 Clínica IMSS 53

33 Hospital Regional de alta especialidad del Bajío

34 Clínica IMSS número 51

35 Estadio domingo Santana

36 CECyTE 21

37 Escuela General 12 Moises Saenz

38 Escuela Secundaria General #2 Diego Rivera

39 Escuela General 22

40 Escuela Telesecundaria #12 Buenavista

41 Escuela Primaria “Gabino Barrera”

42 Escuela General No. 1

43 Escuela Primaria Federal “Cuauhtemoc”

Serán 43 puntos de vacunación contra COVID para este lunes 5 de abril.

Mapa Google de los 43 puntos de vacunación COVID para este lunes en León

PCCD