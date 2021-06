Ahora sí alcanzó vacuna contra la COVID-19

Irapuato, Guanajuato.- La señora Raquel Rincón Frausto, de 57 años, habitante de la comunidad de Tomelopez, no pudo recibir la primera dosis de la vacuna anti COVID cuando se realizó la jornada para personas de su edad, ya que estas se terminaron; sin embargo, ayer pudo ser vacunada.

Vine una vez y cuando llegué me dijeron que ya se habían terminado (...) me sentí frustrada por que pues no alcance, no alcance porque no pude venir y cuando lo hice ya no había, pensé que ya no iban a ponerla”, contó.