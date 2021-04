Es ‘absurdo e injusto’ hacer esperar a médicos por vacunas COVID: Córdova Villalobos

León, Guanajuato.- Como “absurdo, molesto, injusto e incongruente”, calificó José Ángel Córdova Villalobos no aplicar la vacuna del COVID a personal médico del sector privado.

“Es absurdo, es algo que no debe de ser, no se puede discriminar personal de salud, no sólo médicos, enfermeras y todo el personal que trabaja en áreas de atención sea público o privado, todos contribuimos para mejorar la salud. Eso me sorprende, me lastima y me molesta”, expresó el ex Secretario de Salud federal.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ‘encendió’ al personal de salud privado cuando declaró anteayer en la mañanera que “esperen hasta que nos toque a todos”.

El médico hizo un llamado a sumarse todos a la inconformidad del personal y decirle al que toma la decisión, o sea el Presidente de la República, que está equivocado.

“Lástima porque es un desprecio a los médicos que eventualmente tenemos consulta privada pero que por años servimos en el área pública, ni modo de dejar de ser médicos porque ya no estamos en los hospitales públicos. Es totalmente injusto e incongruente. Ojalá y se recapacite”, opinó el actual candidato de Movimiento Ciudadano a una diputación plurinominal en la Cámara de Diputados.

Explicó que el personal de salud en general no sabe en qué momento se puede recibir un paciente que tiene COVID y por lo mismo todos deben ser protegidos.

Estamos muy expuestos y no se vale que ante esta política que me parece totalmente absurda porque el personal que debe ser primariamente protegido, son todo el personal de salud, médicos, enfermeras, camilleros, laboratoristas”, dijo el doctor.

Si bien hay funcionarios médicos leoneses en el equipo de la Secretaría de Salud federal, consideró que poco puedan hacer si el que toma decisiones no escucha.

Si fuera una política del Consejo de Salubridad General, como se debió de haber hecho y hubiera participado desde el inicio de la pandemia, seguro estoy que hubiera exigido que primero se cumpliera la protección a todo el personal de salud, incluso antes de protegernos a los mayores de 60 años de edad”, puntualizó.

La gran falla del plan nacional de vacunación, concluyó Córdova Villalobos, fue ignorar al Consejo de Salubridad General y con ello a los sistemas de salud pública de todos los estados que tienen toda la experiencia para vacunar a millones.

