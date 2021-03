León, Guanajuato.- Entre 8 y 12 municipios de Guanajuato se podrían distribuir cerca de 85 mil vacunas Sinovac y Pfizer para adultos mayores y médicos.

Así lo adelantó Mauricio Hernández Núñez, delegado federal de Programas Integrales para el bienestar de Guanajuato quien no reveló la lista de las ciudades que recibirían las vacunas contra COVID-19 para vacunar a personas de la tercera edad y personal de Salud. Tampoco dio a conocer las fechas de cuándo podrían llegar las vacunas.

"Llamo a la cautela porque es un tema que requiere mucha seriedad y hasta que no exista la confirmación plena de la autoridad federal no pudiéramos adelantar municipios. 10 municipios es un número que puede estar muy apegado a lo que realmente va a ocurrir."

Ya vi por ahí algunas declaraciones en las que se anuncian algunos municipios, yo preferiría ser prudente porque depende de varias circunstancias", declaró.

El funcionario federal, recordó que el pasado sábado llegó a la Ciudad de México un embarque de 800 mil vacunas Sinovac de la farmacéutica china Sinovac Life Sciencies, las cuales serán distribuidas en todos los estados del país.

Destacó que a diferencia de las vacunas de Pfizer y AstraZeneca que se distribuyeron de forma inmediata para su aplicación, la vacuna china tiene algunas características que implican que no se aplique de inmediato.

"En el caso de Sinovac requiere de un procesamiento un tanto diferenciado y en cuanto las autoridades sanitarias en el nivel federal lo autoricen se va a distribuir a todos los Estados incluido Guanajuato", afirmó.

Sin precisar el número de dosis, Hernández Núñez agregó que el siguiente fin de semana, México recibirá otra entrega de vacunas Pfizer, las cuales, por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador serán destinadas a municipios de características urbanas.

Ya por ahí tenemos un par de candidatos, probablemente ya tenemos incluso al municipio seleccionado, pero es lo mismo, no vamos a anticipar nada hasta que no tengamos la confirmación, esto por la seriedad que requiere el tema", dijo.

Finalmente, estimó que en próximos días podrían llegar al estado un aproximado de 85 mil vacunas en conjunto, es decir entre vacunas Sinovac y Pfizer, sin embargo aclaró que se trata de una proyección y no de una cifra oficial.

"Esta es una proyección, así se debe de tomar hasta que no se tenga en posesión de las autoridades respectivas las cantidades de vacunas y hasta que no se firmen las actas respectivas del conteo no podemos hablar de una cifra oficial", apuntó.

AM